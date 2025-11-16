+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
GS Đặng Hùng Võ: Bảng giá đất mới tăng mạnh, tránh áp lực cho người dân
(VTC News) -
Theo GS Đặng Hùng Võ, bảng giá đất 2026 tăng mạnh nhưng đất nông nghiệp vẫn bị định giá thấp, khiến người dân gặp khó khi chuyển đổi.
DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của người K'ho dưới chân núi LangBiang
09:29 16/11/2025
Đời sống
GS Đặng Hùng Võ: Bảng giá đất mới tăng mạnh, tránh áp lực cho người dân
09:21 16/11/2025
VTC NEWS TV
Hạ tầng trạm sạc: Ưu tiên hàng đầu của các nước thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện
09:17 16/11/2025
Giao thông xanh
Công nghệ 16/11: Apple đổi CEO, Trung Quốc tung chip lượng tử tăng tốc 1.000 lần
09:14 16/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Hệ Mặt Trời đang lao qua vũ trụ nhanh bất ngờ
09:13 16/11/2025
Khám phá
Ô tô hiện đại đang âm thầm theo dõi bạn
09:11 16/11/2025
Xe
Hướng dẫn điều trị cúm A tại nhà an toàn và hiệu quả
09:07 16/11/2025
Tư vấn
Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương trục lợi bảo hiểm: Thủ đoạn tàn nhẫn, bất nhân
09:05 16/11/2025
Bản tin 113
Đề xuất lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp với vốn 10.000 tỷ đồng
09:00 16/11/2025
Tài chính
Siêu tàu sân bay Trung Quốc đối đầu USS Gerald Ford: Ai mạnh hơn?
08:50 16/11/2025
Quân sự
Thử thách khiến 'bậc thầy ngôn ngữ' cũng phải gục ngã
08:07 16/11/2025
Hỏi - Đáp
Sống khổ giữa ô nhiễm bên dự án mở rộng đường kéo dài 10 năm
08:02 16/11/2025
Tin nóng
Lạng Sơn: Xã Vũ Lễ tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
07:30 16/11/2025
Thời sự
Cận cảnh 'Thần võ' học trò Nguyễn Trần Duy Nhất giã 60 đòn hạ gục võ sĩ Malaysia
07:30 16/11/2025
Võ Thuật
Lịch chiếu phim Dynamite Kiss
07:25 16/11/2025
Phim
Uống nước tía tô mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?
07:25 16/11/2025
Tư vấn
Ông Zelensky kêu gọi cung cấp hệ thống phòng không sau trận tập kích ở Kiev
07:10 16/11/2025
Thời sự quốc tế
Công an Hà Nội tới từng khu phố hỗ trợ người dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe
07:06 16/11/2025
Tin nóng
Thủ tướng và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria và Nam Phi
07:02 16/11/2025
Thời sự quốc tế
'Em xinh' gốc Hàn bật khóc kể về 2 năm ở ẩn, tạm ngưng ca hát
07:00 16/11/2025
Sao Việt
Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Đà Nẵng, vòng 1/8 Cúp Quốc gia trên kênh nào?
07:00 16/11/2025
Lịch bóng đá
Ai cần xét nghiệm gene ung thư vú?
06:41 16/11/2025
Tư vấn
Giá vàng hôm nay 16/11: Ít biến động sau phiên lao dốc
06:35 16/11/2025
Tin giá vàng
Thần võ Việt Nam gây tranh cãi, Johnny Trí Nguyễn giải thích thế nào?
06:30 16/11/2025
Võ Thuật
Đón Tết Bính Ngọ, khách sớm xuống tiền đặt cọc quất cảnh vì lo 'cháy hàng'
06:30 16/11/2025
Thị trường
Cách thoát hiểm khi cháy nhà chung cư và 5 sai lầm nguy hiểm phải tránh
06:30 16/11/2025
Gia đình
Đất hiếm - 'Con dao hai lưỡi' khi Trung Quốc cạnh tranh Mỹ
06:28 16/11/2025
Tư liệu
Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Dầu thế giới quay đầu đi xuống
06:20 16/11/2025
Thị trường
Dự báo thời tiết 16/11: Miền Bắc đêm rét, ngày nắng 28°C, miền Trung mưa xối xả
04:30 16/11/2025
Thời tiết
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/11/2025: Thìn bình ổn, Ngọ thuận lợi
04:25 16/11/2025
Lịch vạn niên