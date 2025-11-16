Đóng

GS Đặng Hùng Võ: Bảng giá đất mới tăng mạnh, tránh áp lực cho người dân

(VTC News) -

Theo GS Đặng Hùng Võ, bảng giá đất 2026 tăng mạnh nhưng đất nông nghiệp vẫn bị định giá thấp, khiến người dân gặp khó khi chuyển đổi.

DUNG NHIÊN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới