Giảm sâu 50% mùa Halloween: MediaMart triển khai chương trình khuyến mại lớn

(VTC News) -

Không khí lễ hội đang tràn ngập từng con phố. Và nếu bạn đang chờ một lý do để nâng cấp tivi, mua tủ lạnh mới hay chọn quà công nghệ “xịn sò” cho người thân, thì đây chính là lúc! Từ 21–31/10/2025, MediaMart mang đến “Lễ hội ma – Giảm giá hết ga” với deal giảm đến 50% cùng loạt ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, dành riêng cho mùa Halloween

Hàng ngàn sản phẩm từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng, công nghệ đến phụ kiện được giảm sâu. Đi kèm với đó là loạt ưu đãi khó cưỡng như: Mua 1 tặng 1, thu cũ đổi mới, trả góp 0%, miễn phí giao hàng và giảm thêm khi thanh toán qua VNPay. Đây không chỉ là dịp mua sắm tiết kiệm mà còn là cơ hội “hóa phép” cho tổ ấm thêm tiện nghi, hiện đại.

Tivi giảm sâu dịp Halloween – nâng cấp trải nghiệm giải trí tại nhà

Những bộ phim kinh dị mùa Halloween chỉ thật sự “rùng mình” khi xem trên màn hình lớn, hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động như đang ở rạp. Nhân dịp lễ hội ma quái, MediaMart tung ưu đãi đến 50% cho các dòng TV màn hình lớn, giúp bạn tận hưởng Halloween trọn vẹn ngay tại nhà.

Những sản phẩm Tivi đang có deal cực HOT tại MediaMart mà bạn không nên bỏ lỡ:

TV LED SMART 4K UltraHDR 43" SONY KD-43X80J/s giá yêu thương chỉ từ 6.990.000 đồng (giá niêm yết 13.900.000 đồng).

TV LED SMART 4K UltraHDR 65" SAMSUNG UA65AU8000KXXV giá chỉ từ 8.990.000 đồng (giá niêm yết 17.590.000 đồng).

Smart TV QLED 55" Samsung QA55Q60BAKXXV giá chỉ từ 10.990.000 đồng (giá niêm yết 21.500.000 đồng).

TV LED SMART 4K UltraHDR 75" SAMSUNG UA75AU7700KXXV giá chỉ từ 15.990.000 đồng (giá niêm yết 31.990.000 đồng).

TV LED SMART 50" COEX 50UT7000X 4K Ultra HD Android TV giá chỉ từ 7.490.000 đồng (giá niêm yết 12.690.000 đồng).

TV LED SMART 55" COEX 55UT8000X 4K Ultra HD Android TV giá chỉ từ 7.990.000 đồng (giá niêm yết 15.490.000 đồng).

Khi phòng khách đã “lên đời”, căn bếp và phòng giặt giũ cũng đang chờ được hóa phép.

Tủ lạnh, máy giặt giảm giá sốc – Ưu đãi lớn cho mùa mua sắm cuối tháng 10

Không chỉ là mùa lễ hội hóa trang, Halloween cũng là dịp để nâng cấp tiện nghi cho tổ ấm. MediaMart triển khai nhiều ưu đãi sâu cho tủ lạnh, máy giặt, máy sấy– loạt thiết bị thiết yếu giúp chăm sóc gia đình hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Một số Máy giặt, máy sấy deal hời mà bạn có thể tham khảo:

Máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 10g FV1410S4W1 giảm 44%, còn 7.990.000đ.

Máy giặt Aqua 10Kg AQW-FR100GT.BK giảm 33%, còn 5.490.000đ

Máy giặt lồng ngang INVERTER 8.5kg COEX - FW-80CW1408IGB giảm 37%, còn 5.990.000đ.

Máy giặt lồng ngang INVERTER 9.5kg COEX - FW-90CW1408IGB giảm 36%, còn 6.990.000đ.

Bên cạnh đó, tủ lạnh và điều hòa cũng là những thiết bị không thể thiếu trong mùa Halloween – giữ căn nhà luôn mát lành, thực phẩm không bị hư hỏng, giúp mọi khoảnh khắc giải trí và sum vầy trở nên trọn vẹn hơn. MediaMart bật mở loạt deal làm mát cực sâu:

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180L GR-RT234WE-PMV(52) giảm 12%, còn 4.990.000đ.

Tủ lạnh Samsung Inverter 655 lít Side By Side RS70F65Q3TSV giảm 38%, còn 15.790.000đ.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF677WI-PGV(22)-XK giảm 19%, còn 15.990.000đ.

Tiện nghi hơn, nhà cửa gọn gàng hơn. Và tiếp theo, là gian bếp – nơi ngọn lửa ấm áp của gia đình được thắp lên mỗi ngày.

Deal khủng đồ gia dụng – căn bếp tiện nghi sẵn sàng cho mùa lễ hội

Không khí Halloween thêm trọn vẹn khi gian bếp đủ đầy tiện nghi. MediaMart mang đến loạt thiết bị nhà bếp giảm giá sâu – từ nồi chiên, bếp điện, lò vi sóng đến máy rửa bát – giúp bạn dễ dàng chuẩn bị những bữa tiệc tại gia ấm cúng, tiết kiệm thời gian mà vẫn đủ món ngon đãi cả nhà..

Nồi cơm điện cơ 1,2L Sunhouse SHD8214 giảm 34%, giá chỉ còn 399.000đ.

Bếp từ cảm ứng Smartcook ICS-3869 giảm 38%, giá chỉ 990.000đ.

Lò vi sóng có nướng 20L Sharp R-G227VN-M giảm 35%, giá chỉ 1.690.000đ.

Nồi chiên không dầu 6,2L Philips NA230/00 giảm 38%, giá chỉ 2.190.000đ.

Bếp từ đôi Kangaroo 4400W Inverter KGIC50D3C giảm 29%, giá chỉ 3.990.000đ.

Máy lọc nước nóng lạnh Sunhouse RO 9 cấp SHA76215CK giảm 42%, giá chỉ 4.990.000đ.

MÁY RỬA BÁT ĐỂ BÀN ROLER RDW-5512.1-SB (Có sấy khô) giảm 46%, giá chỉ 6.990.000đ.

Lò vi sóng điện tử có nướng 20L Roler RM-3235A giảm 48%, giá chỉ 1.499.000đ.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị nhỏ gọn, tiện dụng vừa phù hợp sử dụng hằng ngày, vừa là gợi ý quà tặng tinh tế mùa Halloween cũng đang được ưu đãi với mức giá đầy bất ngờ tại MediaMart:

Bình siêu tốc 1.7L Roler RK-5128 giảm 50%, giá chỉ còn 399.000đ

Lẩu điện đa chức năng COEX CH -2116 giảm 50%, giá chỉ còn 499.000đ

Nồi cơm điện cơ 1.8L COEX CR-3422 giảm 50%, giá chỉ còn 799.000đ

Nồi chiên không dầu điện tử đa năng kết hợp hơi nước STEAM 4L ROLER RA-3123A giảm 50%, giá chỉ còn 999.000đ

Laptop, điện thoại giảm sâu

Halloween thời hiện đại không chỉ là hóa trang hay tụ tập bạn bè, mà còn là lúc bùng nổ các hoạt động livestream, quay video, chỉnh ảnh và chia sẻ mạng xã hội. Hiểu điều đó, MediaMart dành ưu đãi hấp dẫn cho laptop, điện thoại.

Laptop Acer Aspire 5 A514-54-5127 – màn hình 14 inch FHD, vi xử lý Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB giảm 36%, giá chỉ còn 9.990.000đ

Laptop ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ1150W – màn hình 15.6 inch FHD, vi xử lý AMD Ryzen 5 7520U, RAM 16GB, SSD 512GB giảm 16%, giá chỉ còn 11.990.000đ

Laptop Dell Inspiron 15 3520 N3520-i5U165W11BLU-FP – màn hình 15.6 inch FHD, vi xử lý Intel Core i5-1235U, RAM 16GB, SSD 512GB giảm 25%, giá chỉ còn 13.990.000đ

Laptop Dell Inspiron 15 3530 71053721 – màn hình 15.6 inch FHD, vi xử lý Intel Core i7-1355U, RAM 16GB, SSD 512GB, thiết kế màu bạc giảm 24%, giá chỉ còn 18.990.00 đ

Laptop Acer Gaming Aspire 5 A515-58GM-53CM – màn hình 15.6 inch FHD, vi xử lý Intel Core i5-13420H, RAM 32GB, SSD 512GB, card đồ họa RTX 2050 4GB giảm 26%, giá chỉ còn 16.990.000đ

Masstel S7 4GB+128GB giá khuyến mại 1.990.000 đồng, tặng đồng hồ thông minh Zwatch Z8 trị giá 890k (903896)

Oppo A18 128GB giá khuyến mại 2.690.000 đồng (giá niêm yết 3.990.000 đồng).

iPhone 13 128G Trăng, Xanh giá khuyến mại 11.490.000 đồng (giá niêm yết 14.990.000 đồng).

Samsung A16 4G 128G giá khuyến mại 3.990.000 đồng, tặng củ sạc Samsung 25W trị giá 550.000đ

Không chỉ dừng lại ở các thiết bị phục vụ giải trí và nhu cầu cá nhân như laptop hay điện thoại, MediaMart tiếp tục mang đến loạt lựa chọn tối ưu cho học tập, làm việc và văn phòng

Máy in Canon LBP 6030W in, wifi giảm 39%, giá chỉ còn 3.290.000 đ

Và để mọi trải nghiệm được trọn vẹn, không thể thiếu những món phụ kiện nhỏ nhưng cực kỳ tiện dụng.

Chuột quang không dây Genius NX 7000 Black giá chỉ còn 139.000 đồng (giá niêm yết 229.000 đồng).

Tai nghe bluetooth Anker soundcore R50i - A3949 (Đen/ Trắng) giá chỉ còn 350.000 đồng (giá niêm yết 500.000 đồng).

Camera wifi iMou Ranger 2C TA32CP (3MP, đàm thoại, quay quét) giá chỉ còn 430.000 đồng (giá niêm yết 690.000 đồng).

Loa máy tính Bluetooth Fenda A140X/ 2.1, có điều khiển giá chỉ còn 999.000 đồng(giá niêm yết 1.417.000 đồng).

Không dừng lại ở mức ưu đãi lên tới 50% cho hàng loạt sản phẩm công nghệ, điện máy, MediaMart còn mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn nhờ chính sách hậu mãi minh bạch. Tất cả sản phẩm đều đảm bảo chính hãng, đi kèm các cam kết: Miễn phí vận chuyển, trả góp 0% lãi suất, bảo hành 1 đổi 1 đến 90 ngày tùy dòng sản phẩm.

Để mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc từ ngày 21 đến hết ngày 31/10/2025 trong chương trình “Lễ hội ma, giảm giá hết ga”.