Giẫm phải ‘nước hòa tan xương’ khi đi dạo, người phụ nữ chết sau 5 ngày

Vụ tai nạn này xảy ra tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vào ngày 9/9, bà Tu, 52 tuổi, đang đi bộ trên bãi đất trống ở một dự án phá dỡ ở tiểu khu Tây Lâm, quận Du Hàng, thành phố Hàng Châu vô tình làm vỡ một thùng chứa cũ. Chân giẫm lên chất lỏng tràn ra, bà ngã gục và không thể đi lại được.

Theo Red Star News và The Paper, nạn nhân được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán tổn thương do axit flohydric. Bác sỹ điều trị nhớ lại rằng khi đến bệnh viện, bà đã bị suy đa tạng và mất cân bằng điện giải, tiên lượng rất xấu, rất ít hy vọng sống sót. Do diện tích tiếp xúc lớn, bệnh nhân qua đời vào ngày 14/9.

Người phụ nữ giẫm phải "nước hòa tan xương" khi đang đi bộ và tử vong. (Ảnh: Sohu)

Gia đình nạn nhân đăng tải tin buồn lên mạng xã hội, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước việc mẹ họ, vốn đang khỏe mạnh, đã qua đời do vô tình giẫm phải hóa chất từ thùng chứa mà bà làm vỡ khi đi bộ. "Nếu hiện trường được xử lý đúng cách, thảm kịch này đã có thể tránh được. Đây là một cú sốc mà gia đình chúng tôi không thể chịu đựng", thông báo của gia đình viết.

Chính quyền địa phương, cảnh sát và đơn vị môi trường ngay lập tức vào cuộc, kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường và dọn dẹp, xử lý toàn bộ khu vực. Họ phát hiện hai thùng khác chứa axit flohydric khác và khẩn trương di dời, niêm phong cẩn thận để ngăn ngừa tai họa tái diễn.

Các quan chức tuyên bố họ sẽ tiếp tục điều tra nguồn gốc của các hóa chất nguy hiểm và những người chịu trách nhiệm lưu trữ chúng, cũng như xác định xem có bất kỳ hành vi lưu trữ hoặc thải bỏ bất hợp pháp nào không.

Axit flohydric là dung dịch không màu, trong suốt, có mùi hăng nồng, thường được gọi là "nước hòa tan xương". Mặc dù không mạnh bằng axit sulfuric hay axit clohydric, nó lại có tính ăn mòn rất cao, có khả năng ăn mòn thủy tinh, gốm sứ, các vật liệu chứa silicon và nhiều kim loại.

Axit flohydric khi tiếp xúc với cơ thể người sẽ gây bỏng nặng cho da, mắt và niêm mạc. Độc tính của nó không chỉ đến từ sự ăn mòn bề mặt mà còn thấm sâu vào cơ thể. Các ion florua có thể thấm sâu vào da và mô cơ, gây hoại tử hóa lỏng và làm hỏng xương người. Nó cũng kết hợp với các ion canxi và magiê gây hạ canxi máu, có thể dẫn đến loạn nhịp tim hoặc thậm chí ngừng tim, co giật, suy hô hấp, thậm chí ngừng tim hoặc suy đa cơ quan.

Diện tích tiếp xúc nhỏ như lòng bàn tay cũng có thể gây tử vong, việc hít phải hơi axit nồng độ cao có thể làm tổn thương hô hấp nghiêm trọng; và chỉ cần nuốt phải 1,5 gram cũng tử vong ngay lập tức.

Các bác sỹ nhấn mạnh rằng khi tiếp xúc với axit flohydric, nếu không được xử lý lập tức, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Điều cần làm là rửa ngay bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp. Việc điều trị kịp thời có thể cứu sống người bệnh, nhưng bệnh nhân vẫn có thể không tránh khỏi những hậu quả nghiêm trọng như loét da và hoại tử mô.

Các chuyên gia nhấn mạnh, axit flohydric là hóa chất cực kỳ nguy hiểm và phải được xử lý theo các biện pháp phòng ngừa chuyên nghiệp nghiêm ngặt, bao gồm mặc quần áo bảo hộ, kính bảo hộ và găng tay chống axit. Nó phải được lưu trữ trong các thùng chứa chuyên dụng chống ăn mòn và tránh trộn lẫn với các hóa chất khác. Việc lưu trữ hoặc bỏ quên không đúng cách ở nơi công cộng là mối đe dọa nghiêm trọng cho người dân.