Bỏ trốn khi thấy người tình đột tử vì 'mây mưa' trên ô tô, người phụ nữ hầu tòa

(VTC News) -

Vụ án gây chấn động này xảy ra tại Tây An, Trung Quốc. Hai người đều họ Trương, quen nhau qua tính năng "Shake" của WeChat. Họ gặp nhau hai lần và quan hệ tình dục trong xe vào tối 3/3/2023. Anh Trương đột nhiên cảm thấy không khỏe và cuối cùng ngừng thở; bạn gái là người duy nhất ở bên anh lúc đó.

Cô Trương cố gắng sơ cứu cho anh nhưng khi nhận ra rằng việc này không hiệu quả thì lấy điện thoại của anh Trương rồi rời khỏi hiện trường vì lo sợ mối quan hệ của hai người bại lộ. Chín ngày sau, cảnh sát phát hiện thi thể anh Trương trong xe.

Theo Red Star News, ban đầu, khi cảm thấy bạn trai có điều gì đó không ổn, cô Trương cố gắng vỗ về và gọi anh. Cô thực hiện các biện pháp sơ cứu đơn giản trong khoảng 40 phút nhưng không có kết quả. Khi thấy tim anh Trương ngừng đập, cô lo sợ chuyện ngoại tình của mình bị bại lộ nên chẳng những không gọi cấp cứu mà còn lấy điện thoại của anh, xuống xe rời khỏi hiện trường.

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Theo hồ sơ vụ án, mãi 9 ngày sau, vào ngày 12/3, cảnh sát mới phát hiện thi thể anh Trương trong xe. Kết quả giám định pháp lý xác định nguyên nhân tử vong là bệnh động mạch vành cấp tính.

Sau đó, gia đình nạn nhân đệ đơn kiện, yêu cầu cô Trương bồi thường hơn 480.000 nhân dân tệ (gần 1,8 tỷ đồng).

Tòa án sơ thẩm phán quyết rằng, mặc dù bệnh tật của nạn nhân là nguyên nhân chính gây tử vong, nhưng cô Trương, người duy nhất có mặt trong ô tô đóng kín, có nghĩa vụ hỗ trợ hợp lý. Việc cô không kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ và bỏ trốn cùng điện thoại đã khiến anh Trương không có cơ hội tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Theo tòa, hành động của cô là sự né tránh thụ động, và cô phải chịu một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, anh Trương, người mắc bệnh tim nghiêm trọng, đã chọn thực hiện hành vi nguy hiểm, đâ là lỗi nghiêm trọng của anh, do đó anh phải chịu trách nhiệm chính.

Tòa sơ thẩm phán quyết, cô Trương phải chịu 15% trách nhiệm và phải bồi thường 137.043 Nhân dân tệ (khoảng 508 trệu đồn).

Cả hai bên đều kháng cáo phán quyết. Sau khi xem xét lại vụ án, tòa giữ nguyên các tình tiết của phán quyết sơ thẩm nhưng điều chỉnh cách tính chi phí tang lễ, cuối cùng yêu cầu cô Trương bồi thường 138.118,8 nhân dân tệ (khoảng 512 trệu đồn). Tòa án tuyên bố rằng mặc dù việc cô Trương không hành động không phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết, nó vẫn góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của hậu quả, do đó cô phải chịu trách nhiệm dân sự tương ứng.