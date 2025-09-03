Giám đốc nhân sự bật mí cách Home Credit thúc đẩy nhân viên không ngừng học tập 

(VTC News) -

Mới đây, bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc nhân sự tại Home Credit Việt Nam đã xuất hiện tại chương trình People Matter của Vietsuccess, mang đến câu chuyện về hành trình xây dựng và phát huy văn hóa học tập trọn đời tại doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đội ngũ tăng cường kiến thức, kỹ năng để thích ứng với thời đại mới.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc nhân sự tại Home Credit Việt Nam.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển con người và văn hóa, bà Hạnh tin rằng văn hóa học tập là nền tảng, là điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp trường tồn.

“Trong thời đại biến động nhanh, nhất là với sự trỗi dậy của AI và chuyển đổi số, tổ chức nào cũng phải liên tục học hỏi và nâng cao năng lực. Chúng ta cần học không chỉ để giỏi hơn, mà để không bị lỗi thời”, bà Hạnh nói.

Đó là lý do tại Home Credit Việt Nam, đầu tư vào con người chính là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit Việt Nam (bên phải), mang câu chuyện xây dựng văn hóa học tập trọn đời đến chương trình People Matter của Vietsuccess. (Ảnh: Home Credit)

Chia sẻ tại People Matter, bà Văn Thị Hồng Hạnh cho biết văn hóa học tập ở Home Credit được xây dựng trên nền tảng Tư duy - Cam kết - Hành động, trong đó lãnh đạo đóng vai trò nòng cốt.

Là hình mẫu của việc học tập trong doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo thường xuyên trau dồi bản thân thông qua những chương trình Đào tạo (Training), Cố vấn (Mentoring) và Khai vấn (Coaching) từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài tổ chức, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Từ đó, Tổng giám đốc và Ban điều hành không chỉ truyền cảm hứng học tập và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ nhân sự, mà còn ưu tiên phân bổ ngân sách cho việc đào tạo nhân tài và xây dựng văn hóa kết nối.

Điển hình, trong năm qua, công ty đã triển khai chuỗi Hội thảo Tư duy thiết kế (Design Thinking), thúc đẩy làm việc nhóm, sáng tạo và đề xuất giải pháp theo nhóm. Từ việc ứng dụng ở một phòng ban vào năm 2023 do một bên thứ ba hỗ trợ, đến nay Home Credit đã đào tạo được hơn 20 chuyên gia nội bộ và tổ chức hơn 30 buổi hội thảo ở nhiều phòng ban khác nhau.

Chương trình Phát triển Lãnh đạo mới tại Home Credit dành cho các Quản lý mới. (Ảnh: Home Credit)

Nhằm thúc đẩy văn hoá học tập trọn đời, Home Credit cũng nỗ lực đa dạng hóa các hình thức học tập và phát triển cho nhân viên để biến việc học trở nên hứng thú, thuận tiện và có ứng dụng thực tiễn. Các chương trình học được thiết kế với đa dạng chủ đề, hình thức, cấp độ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ở mọi lúc, mọi nơi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa bởi Home Credit có hơn 6,500 nhân viên trải dài trên khắp cả nước.

Nổi bật trong các hoạt động là chuỗi chương trình Chia sẻ kiến thức từ Chuyên gia (Home-Schooled Expert Series) được tổ chức vào chiều thứ 5 hàng tuần do các diễn giả nội bộ hoặc bên ngoài chia sẻ, với đa dạng chủ đề được thiết kế dựa trên nhu cầu học tập của nhân viên, kiến thức nền tảng, chuyên môn, đến các kỹ năng cần có cho tương lai.

Công ty đồng thời cung cấp tài khoản học trực tuyến trên những nền tảng như Udemy, Open English, Docebo để nhân viên chủ động nâng cao kiến thức mọi lúc mọi nơi và tự thiết kế hoạt động học tùy theo nhu cầu riêng của mình. Song song đó, mỗi bộ phận, phòng ban đều có những khóa học chuyên môn để giúp nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc.

Với Home Credit, việc học chủ yếu phải đến từ công việc thực tế, đòi hỏi người học dấn thân vào công việc và tìm tòi giải pháp với sự hướng dẫn và đồng hành của người quản lý. Theo bà Hạnh, công ty đang áp dụng mô hình 70-10-20, trong đó 70% là học từ trải nghiệm công việc thực tế, 20% học qua tương tác và quan hệ xã hội, 10% còn lại đến từ học tập chính quy.

Giám đốc Nhân sự của Home Credit Việt Nam đồng thời nhấn mạnh việc học không chỉ của riêng một cá nhân mà cần sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và đội nhóm xung quanh. Với quan điểm này, công ty đã thiết kế các chương trình đào tạo liên phòng ban với đa dạng hình thức từ lớp học truyền thống đến trực tuyến, các hội thảo về chủ đề liên phòng ban, các chương trình cố vấn và chia sẻ kinh nghiệm, v.v., qua đó thông qua việc học cũng thúc đẩy sự gắn kết giữa các bộ phận.

Đáng chú ý, Home Credit luôn tiên phong trong việc chuyển đổi số, nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm khuyến khích hơn nữa việc học tập và tối ưu hóa trải nghiệm nhân viên.

Cụ thể, ngoài các nền tảng học trực tuyến đang được áp dụng rộng rãi tại Home Credit, công ty đang thử nghiệm việc tích hợp Copilot và chatbot vào nền tảng giao tiếp nội bộ Teams. Ngoài ra, công ty đang khởi tạo dự án công cụ Cố vấn AI dành cho đội ngũ kinh doanh để các hoạt động học tập và ôn tập kiến thức được cá nhân hóa, gần gũi và tạo hứng thú cho người học.

Để thực hiện tốt những hoạt động này, công ty có cơ chế ghi nhận và tưởng thưởng giảng viên nội bộ và học viên có thành tích tốt về số giờ học tập, số giờ chia sẻ kiến thức và nhận được đánh giá tích cực từ học viên.

Điều này là cốt lõi để khuyến khích nhân viên dành thời gian phát triển bản thân, chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp, chuyển đổi vai trò của nhân viên từ người học sang người truyền cảm hứng, từ đó ghi nhớ và vận dụng các kiến thức mình có vào công việc và cuộc sống.

Home Credit cũng là một trong những công ty có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc luân chuyển nội bộ, song song với cá nhân hóa lộ trình phát triển, giúp gia tăng tỷ lệ gắn kết của nhân viên, đặc biệt trong các vị trí lãnh đạo và nhân sự chủ chốt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ, điển hình là chương trình phát triển tài năng trẻ (Home Racer Program) đã khởi động mùa thứ 4.

Thông qua các hoạt động thúc đẩy học tập, Home Credit đồng thời gắn kết nhân viên, tạo nên môi trường làm việc vui vẻ. (Ảnh: Home Credit)

Theo khảo sát trong năm 2025, Home Credit ghi nhận mức độ hài lòng đối với các khóa đào tạo đạt trung bình 4,75/5. Chỉ số eNPS đo lường mức độ hài lòng của nhân sự toàn công ty đạt 80 điểm, riêng đánh giá của nhân viên về mục Growth (phát triển bản thân) và Leadership (kỹ năng lãnh đạo) đều đạt 94%. Tỷ lệ giữ chân nhân viên luôn không ngừng cải thiện qua từng năm và thuộc top đầu trong ngành tài chính tiêu dùng.

Ngày 14/8 vừa qua, Home Credit được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” lần thứ 5 liên tiếp. (Ảnh: Home Credit)

“Với khả năng gắn kết nhân viên và văn hoá làm việc xuất sắc, Home Credit liên tục được vinh danh là ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ tại giải thưởng HR Asia Award suốt 5 năm liên tiếp. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm trải nghiệm nhân viên, củng cố văn hóa gắn kết, tăng cường hợp tác liên thế hệ và kiến tạo một tổ chức sẵn sàng cho tương lai”, bà Hạnh chia sẻ.