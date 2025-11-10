Giám đốc FBI bí mật thăm Trung Quốc

(VTC News) -

Theo Reuters, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel đã bí mật tới Trung Quốc vào tuần trước để thảo luận về vấn đề fentanyl và hợp tác thực thi pháp luật, trong bối cảnh hai nước vừa đạt “đồng thuận” tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin cho biết ông Patel bay đến Bắc Kinh hôm 7/11 và ở lại khoảng một ngày, tham dự các cuộc gặp với quan chức Trung Quốc vào 8/11.

Chuyến thăm của ông Kash Patel không được chính phủ Mỹ hay Trung Quốc công bố chính thức và đây là lần đầu tiên được Reuters tiết lộ.

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng như Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trong tháng trước, Mỹ đã đạt thỏa thuận với Trung Quốc, theo đó Washington giảm một nửa mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 10%, nhằm đổi lấy cam kết Bắc Kinh sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn nguồn cung fentanyl sang Mỹ.

Ông Trump tuyên bố với các phóng viên sau cuộc gặp rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ "làm việc rất tích cực để ngăn dòng chảy fentanyl".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chi tiết của “đồng thuận mới” sẽ được hai bên thảo luận trong khuôn khổ một nhóm công tác song phương, nhưng chưa rõ liệu ông Patel có bàn tới cơ chế này trong chuyến đi hay không.

Thỏa thuận này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của chính quyền Trump, vốn trước đó khẳng định sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt cho tới khi Trung Quốc chứng minh được nỗ lực triệt phá chuỗi cung ứng fentanyl.

Phía Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định đã thực hiện hàng loạt biện pháp quản lý các tiền chất hóa học dùng để sản xuất fentanyl, đồng thời cáo buộc Washington cố tình gây sức ép.

Bên cạnh fentanyl, thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo còn bao gồm việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ và tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm, vốn được Bắc Kinh công bố hồi tháng 10.