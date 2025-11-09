Trung Quốc tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu khoáng sản quý sang Mỹ

(VTC News) -

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng lưỡng dụng sang Mỹ có hiệu lực từ tháng 12/2024 sẽ bị hoãn lại cho đến ngày 27/11/2026.

Trong đó, đối với hoạt động xuất khẩu than chì lưỡng dụng sang Mỹ, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn về người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối của sản phẩm.

Thông báo này được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc. Đôi bên đồng ý rút lại một số biện pháp trừng phạt được áp dụng trong quá trình leo thang thuế quan "ăn miếng trả miếng".

Mỹ và Trung Quốc đưa ra loạt động thái mới liên quan đến thuế quan trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Có thời điểm, mức thuế quan hai bên đạt ba chữ số, cản trở hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong suốt cuộc chiến thương mại, Trung Quốc tìm cách tận dụng lợi thế độc quyền đối với các khoáng sản quan trọng làm nền tảng cho mọi thứ, từ điện thoại thông minh đến công nghệ quân sự tiên tiến.

Trong động thái liên quan đến thuế quan, Trung Quốc tuyên bố gia hạn thời gian tạm dừng áp thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa của Mỹ trong một năm, giữ nguyên mức thuế chung 10%. Tuyên bố được Trung Quốc công bố trên trang web của Bộ Tài chính vào ngày 5/11.

Trích dẫn lời của Quốc vụ viện, tuyên bố có đoạn: "Trong một năm, mức thuế 24% đối với hàng hóa của Mỹ sẽ tiếp tục đình chỉ và mức thuế 10% đối với hàng hóa của Mỹ tiếp tục được duy trì".

Tuyên bố cho biết thêm việc tạm dừng áp thuế bổ sung diễn ra sau khi đạt được sự đồng thuận trong cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ. Tuyên bố chính thức có hiệu lực từ ngày 10/11.

Tương tự, Mỹ thông báo giảm một nửa mức thuế 20% áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến fentanyl xuống còn 10%. Tổng thống Trump nói rằng ông tin tưởng Bắc Kinh “đang hành động mạnh mẽ” để ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất sang Mỹ, đồng thời cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình “sẽ nỗ lực rất lớn để chấm dứt vấn nạn này”.