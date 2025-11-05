Trung Quốc gia hạn thời gian tạm dừng áp thuế bổ sung 24% đối với Mỹ

(VTC News) -

Tuyên bố tạm dừng áp thuế được Trung Quốc công bố trên trang web của Bộ Tài chính vào ngày 5/11. Trích dẫn lời của Quốc vụ viện, tuyên bố có đoạn: "Trong một năm, mức thuế 24% đối với hàng hóa của Mỹ sẽ tiếp tục đình chỉ và mức thuế 10% đối với hàng hóa của Mỹ tiếp tục được duy trì".

Tuyên bố cho biết thêm việc tạm dừng áp thuế bổ sung diễn ra sau khi đạt được sự đồng thuận trong cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ. Tuyên bố chính thức có hiệu lực từ ngày 10/11.

Ông Trump gặp ông Tập Cận Bình tại Hàn Quốc ngày 30/10. (Ảnh: Reuters)

Sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng vọt trong năm nay khi Washington và Bắc Kinh áp đặt mức thuế ngày càng tăng đối với sản phẩm của nhau. Có thời điểm, thuế quan của cả hai bên đạt ở mức ba chữ số gây nên sự cản trở trong hoạt động thương mại.

Đáng chú ý, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, hàng loạt tín hiệu hạ nhiệt thương mại Mỹ - Trung bắt đầu xuất hiện, hai bên nhất trí tạm dừng trả đũa, giảm thuế và nối lại hợp tác chống fentanyl.

Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong vòng một năm, đồng thời đình chỉ các biện pháp trả đũa liên quan cuộc điều tra 301 của Washington. Hai bên cũng đạt được đồng thuận về hợp tác phòng chống fentanyl và mở rộng thương mại nông sản, đánh dấu một bước tiến cụ thể sau nhiều tháng căng thẳng.

Phía Mỹ thông báo giảm một nửa mức thuế 20% áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến fentanyl xuống còn 10%. Tổng thống Trump nói rằng ông tin tưởng Bắc Kinh “đang hành động mạnh mẽ” để ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất sang Mỹ, đồng thời cho biết Chủ tịch Tập “sẽ nỗ lực rất lớn để chấm dứt vấn nạn này”.

Trong lĩnh vực thương mại chiến lược, ông Trump tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý duy trì xuất khẩu đất hiếm ra toàn cầu trong vòng một năm, và kỳ vọng thỏa thuận này sẽ được gia hạn.