Ông Trump cảnh báo 'đòn thuế 100%' nếu Trung Quốc không nhượng bộ

(VTC News) -

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết ông “hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời tiết lộ hai bên có thể bàn thêm về việc Trung Quốc mua đậu tương Mỹ và vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Trước khi lên đường, Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ tăng thuế nhập khẩu từ Trung Quốc lên 100% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Sau giai đoạn hạ nhiệt trong mùa hè, quan hệ Mỹ - Trung lại leo thang khi Bắc Kinh tuyên bố siết xuất khẩu khoáng sản đất hiếm - động thái Washington coi là “ép buộc kinh tế.”

Cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Tập dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, cũng là ngày cuối cùng trong chuyến công du.

Ngoài Trung Quốc, chuyến công du châu Á của ông Trump còn có các điểm dừng tại Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hàn Quốc và Nhật Bản đều muốn điều chỉnh các thỏa thuận thương mại mà ông từng ca ngợi là “thành công” ở trong nước.

Seoul phản đối kế hoạch chi 350 tỷ USD cho các dự án do Washington lựa chọn, lo ngại điều này có thể khiến nước này rơi vào khủng hoảng tài chính. Hàn Quốc cũng muốn được giảm mức thuế 25% áp lên ô tô, vốn cao hơn so với mức mà Mỹ dành cho châu Âu, Anh và Nhật Bản.

Tại Tokyo, tân Thủ tướng Sanae Takaichi chịu áp lực lớn khi bị yêu cầu thực hiện gói đầu tư 550 tỷ USD mà người tiền nhiệm đã cam kết. Nếu nhượng bộ quá nhiều trước Mỹ, bà có thể đánh mất sự ủng hộ chính trị vừa mới gây dựng.

Dù vậy, các quốc gia Đông Nam Á được cho là sẽ thể hiện thiện chí tại Hội nghị ASEAN ở Malaysia, xem đây là cơ hội để thúc đẩy quan hệ thương mại với Washington, song vẫn thận trọng trước sự khó đoán của Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những thỏa thuận mới khó có thể xóa bỏ hệ lụy từ các cuộc chiến thuế quan trước đây, vốn đã ảnh hưởng nặng nề đến các nền kinh tế xuất khẩu trong khu vực. ASEAN vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, quốc gia đang mở rộng ảnh hưởng thương mại, hạ tầng kỹ thuật số và gia tăng hoạt động ở Biển Đông.