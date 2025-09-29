Giải mã môn võ ninja Nhật Bản nguy hiểm bậc nhất thế giới

(VTC News) -

Video võ sư Masaaki Hatsumi dạy Ninjutsu cho các học trò.

Ninja (nhẫn giả) là một tầng lớp chiến binh cấp thấp, thường được các samurai và quan lại sử dụng làm gián điệp ở thời phong kiến Nhật Bản. Cho tới ngày nay, các kỹ thuật chiến đấu của ninja là Ninjutsu, hay nhẫn thuật (kỹ thuật của nhẫn giả) vẫn được truyền dạy. Tạp chí võ thuật Black Belt thậm chí đã đưa Ninjutsu là 1 trong 10 môn võ nguy hiểm nhất thế giới.

Khái niệm Ninjutsu ban đầu bao gồm tập hợp kỹ năng sinh tồn, gián điệp, ám sát, trinh sát và lẩn trốn. Khi các ninja không còn đất dụng võ trong thời hiện đại, Ninjutsu được hiểu theo nghĩa hẹp là một môn võ thuật, thực tế là phần Taijutsu (thể thuật) và Bukijutsu (vũ khí thuật) trong Ninjutsu truyền thống.

Ninjutsu là võ gì?

Ninjutsu là một môn võ thuật đa dạng và toàn diện, bao gồm các kỹ thuật chiến đấu tay không như đánh, đá, khóa khớp và ném. Nó cũng nhấn mạnh việc sử dụng các vũ khí truyền thống của ninja, chẳng hạn như shuriken (phi tiêu), kunai (dao găm) và katana (kiếm).

Các võ sư Ninjutsu được huấn luyện về kỹ năng ẩn mình, né tránh và sinh tồn, giúp họ hoạt động trong môi trường thù địch và hoàn thành nhiệm vụ mà không bị phát hiện. "Bản chất chết chóc của môn võ này nằm ở tính không thể đoán trước và khả năng thích nghi, khiến nó trở thành một trong những môn võ đáng sợ nhất trong lịch sử", tạp chí Black Belt viết về Ninjutsu.

Masaaki Hatsumi (sinh năm 1931) là một trong những võ sư Ninjutsu hiện đại nổi tiếng nhất, được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Toshitsugu Takamatsu, bậc thầy ninja cuối cùng được biết đến. Hatsumi là người sáng lập tổ chức Bujinkan, nơi giảng dạy Ninjutsu cho học viên trên toàn thế giới. Một võ sư đáng chú ý khác là Stephen K. Hayes, người đã góp phần giới thiệu Ninjutsu đến phương Tây vào những năm 1970.

Masaaki Hatsumi là võ sư Ninjutsu hiện đại nổi tiếng nhất

Tạp chí Black Belt đã giới thiệu những kỹ thuật chiến đấu đặc trưng của Ninjutsu như Taijutsu (thể thuật), Kenjutsu (kiếm thuật), Bojutsu (bổng thuật/côn thuật), Suiren (thủy luyện), Naginatajutsu (sử dụng trường đao Nagina), Kusarigamajutsu (sử dụng liềm xích Kusariga) và Shurikenjutsu (sử dụng phi tiêu Shuriken).

Kỹ thuật đấu tay đôi của Ninjutsu được gọi là Taijutsu (thể thuật). Đây cũng là yếu tố cốt lõi của Ninjutsu, vẫn được truyền thụ và có tác dụng rèn luyện đến ngày nay. Taijutsu nhấn mạnh việc sử dụng các chuyển động tự nhiên của cơ thể để đánh bại đối thủ, tập trung vào sự linh hoạt, tốc độ và khả năng thích nghi.

Taijutsu không chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo mà còn chú trọng việc sử dụng năng lượng của đối thủ để chống lại họ, áp dụng các kỹ thuật ném, khóa khớp và tấn công vào các điểm yếu. Môn võ này tạo nền tảng cho nhiều kỹ thuật Ninjutsu khác.

Taijutsu là phương pháp chiến đấu không sử dụng vũ khí

Vì sao Ninjutsu nguy hiểm?

Câu trả lời nằm ở các kỹ thuật sử dụng vũ khí. Vì là môn võ thuật phục vụ việc ám sát, Ninjutsu không chỉ tập trung vào thể thuật. Một kỹ thuật quan trọng của Ninjutsu là Kenjutsu - sử dụng kiếm của ninja. Khác với samurai, những người thường chiến đấu công khai, ninja sử dụng kiếm một cách linh hoạt hơn.

Thanh ninja-to, ngắn hơn và thẳng hơn so với katana, rất lý tưởng cho các đòn tấn công nhanh, chí mạng và có thể dùng để leo trèo hoặc tấn công bí mật. Luyện tập Kenjutsu bao gồm việc làm chủ các động tác chém, đâm, phòng thủ, cũng như hiểu biết về khía cạnh tâm lý của kiếm thuật.

Kenjutsu là kỹ thuật sử dụng kiếm của ninja

Trong khi đó, Bojutsu là nghệ thuật sử dụng gậy. Cây gậy là một công cụ phổ biến của ninja, không chỉ được dùng làm vũ khí mà còn hỗ trợ leo trèo, nhảy xa hoặc ngụy trang. Các kỹ thuật Bojutsu bao gồm đánh, đâm và quét bằng gậy, khiến nó trở thành một vũ khí linh hoạt trong chiến đấu gần hoặc chống lại nhiều đối thủ.

Bojutsu là nghệ thuật sử dụng gậy

Naginatajutsu tập trung vào việc sử dụng naginata, một loại vũ khí cán dài với lưỡi cong ở đầu. Vũ khí này cho phép ninja giao tranh với đối thủ từ xa, kết hợp sức mạnh chém của kiếm với tầm với của giáo. Các kỹ thuật Naginatajutsu bao gồm các chuyển động quét rộng, có thể tước vũ khí hoặc vô hiệu hóa đối thủ từ khoảng cách vài mét. Môn võ này đặc biệt hữu ích khi đối phó với các đối thủ cưỡi ngựa hoặc trong tình huống cần tầm với xa.

Naginata là một loại vũ khí cán dài với lưỡi cong ở đầu

Kusarigamajutsu là một trong những kỹ thuật Ninjutsu độc đáo và chuyên biệt, sử dụng kusarigama—một lưỡi hái gắn với xích. Xích có thể được dùng để làm rối vũ khí hoặc tay chân của đối thủ, trong khi lưỡi hái tung ra đòn kết liễu. Việc làm chủ Kusarigamajutsu đòi hỏi sự phối hợp và căn thời gian xuất sắc, vì người sử dụng phải quản lý lực quán tính của xích đồng thời tránh bị tổn thương.

Kusarigama là một trong các vũ khí đặc trưng của ninja

Vũ khí biểu tượng nhất của ninja có lẽ là shuriken, một lưỡi dao hình ngôi sao nhỏ có thể được ném với độ chính xác chết người. Shurikenjutsu là nghệ thuật ném các lưỡi dao này để làm phân tâm, làm bị thương hoặc giết đối thủ. Dù thường được mô tả như vũ khí chính trong phim ảnh, shuriken thực tế thường là công cụ phụ, giúp ninja giành lợi thế trong chiến đấu hoặc tạo cơ hội để trốn thoát.

Hình ảnh các ninja thường gắn liền với shuriken

Ninja cũng nổi tiếng với khả năng di chuyển và chiến đấu trong môi trường nước. Suiren bao gồm các kỹ thuật bơi lội, chiến đấu dưới nước và tiếp cận bí mật qua đường thủy. Ninja sử dụng ống thở đặc biệt, thiết bị nổi, và thậm chí cả kỹ thuật đi trên mặt nước để tránh bị phát hiện và thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ. Suiren cũng bao gồm các phương pháp vượt sông và xâm nhập vị trí kẻ thù từ những góc bất ngờ.