Giá xăng và dầu diesel đồng loạt tăng

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 6/11 - 12/11) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6/11 và kỳ điều hành ngày 13/11 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,850 USD/thùng); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng); 94,618 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,992 USD/thùng); 367,572 USD/tấn dầu mazut (giảm 8,910 USD/tấn).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.