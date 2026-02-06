Giá xăng dầu hôm nay 6/2: Đảo chiều đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm sau khi Mỹ và Iran nhất trí tiến hành đàm phán, làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Theo giới phân tích, giá dầu chịu tác động mạnh từ căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh thị trường đang theo dõi sát các cuộc đàm phán tại Oman. Các cuộc thảo luận diễn ra khi Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông, còn các bên trong khu vực tìm cách tránh một cuộc đối đầu quân sự mà nhiều người lo ngại có thể leo thang thành xung đột trên diện rộng.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều đi xuống. (Ảnh minh họa).

Khoảng 1/5 tổng lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran. Phần lớn dầu thô xuất khẩu của các nước OPEC như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait và Iraq, cũng như của Iran, đều vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông John Evans, nhà phân tích của PVM Oil Associates, nhận định trước thềm cuộc gặp ngày thứ Sáu, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, với kỳ vọng về một bước tiến ngoại giao.

“Tuy nhiên, giá dầu sẽ khó có được sự ổn định thực sự, bởi chỉ cần một phát ngôn bất lợi hoặc đàm phán đổ vỡ, giá dầu Brent có thể nhanh chóng tiến sát mốc 70 USD/thùng và hướng tới các mức cao nhất từ đầu năm đến nay”, ông Evans cảnh báo.

Biến động mạnh đã khiến các nhà đầu tư đẩy nhanh việc “khóa giá” dầu trong năm nay. Khối lượng giao dịch các hợp đồng WTI Midland tại Houston đạt mức kỷ lục trong tháng 1, trong bối cảnh lo ngại rủi ro nguồn cung từ Trung Đông và khả năng gia tăng dầu thô Venezuela chảy về Bờ Vịnh Mỹ.

Theo các nhà phân tích, đồng USD mạnh lên cùng với biến động trên thị trường kim loại quý cũng gây sức ép lên nhóm hàng hóa và tâm lý rủi ro nói chung trong phiên thứ Năm.

Ở chiều cung, mức chiết khấu đối với dầu thô Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đã nới rộng lên kỷ lục mới trong tuần này, khi các nhà bán hạ giá để thu hút nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và bù đắp nguy cơ mất thị phần tại Ấn Độ. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ và Ấn Độ công bố một thỏa thuận thương mại trong tuần, theo đó New Delhi đồng ý ngừng mua dầu thô của Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.