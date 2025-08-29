Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới quay đầu giảm do chịu áp lực từ kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ sẽ hạ nhiệt khi mùa du lịch hè kết thúc, cùng với việc nguồn cung từ Nga sang Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, trước đó, giá dầu đã tăng trong ngày thứ 4 nhờ số liệu chính thức cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 22/8, cao hơn dự báo giảm 1,9 triệu thùng của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rằng kỳ nghỉ lễ lao động (lLabor Day) cuối tuần này được xem là mốc đánh dấu sự kết thúc không chính thức của mùa lái xe tại Mỹ, đồng nghĩa nhu cầu xăng sẽ giảm dần.

Ngoài ra, việc nguồn cung từ Druzhba được khôi phục cũng gây áp lực lên giá dầu. Nguồn cung dầu thô của Nga cho Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại sau sự cố gián đoạn bởi một cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga hồi tuần trước - công ty dầu khí MOL của Hungary và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia xác nhận thông tin trên hôm thứ Năm.

Hiện các nhà giao dịch dõi theo phản ứng của Ấn Độ trước sức ép từ Washington nhằm chấm dứt việc mua dầu Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ lên tới 50%.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ: PVOIL).

“Ấn Độ nhiều khả năng sẽ tiếp tục mua dầu thô Nga ít nhất trong ngắn hạn, điều này sẽ hạn chế tác động của thuế quan mới đối với nguồn cung toàn cầu”, chuyên gia phân tích Tony Sycamore của IG Market nhận định.

Dù vậy, giá dầu vẫn được hỗ trợ phần nào bởi việc Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 28/8, giá xăng E5 RON92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, không cao hơn 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 18.225 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ tư kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá bán lẻ xăng E10 là 20.080 đồng/lít (tăng 240 đồng/lít). Hiện xăng E10 cao hơn xăng E5 RON 92 là 310 đồng/lít và thấp hơn xăng khoáng RON95-III là 280 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.