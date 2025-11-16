Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Dầu thế giới quay đầu đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đi xuống do chịu sức ép từ báo cáo mới của OPEC cho biết nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tương đương nhu cầu vào năm 2026, đánh dấu sự điều chỉnh so với dự báo trước đó về tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Theo đánh giá từ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), nguồn cung dầu toàn cầu sẽ cân bằng với nhu cầu trong năm tới, chủ yếu do nhóm OPEC+ tăng sản lượng. Trước đó, OPEC từng dự báo thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung vào năm 2026.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo “Triển vọng năng lượng thế giới” hằng năm, dự đoán nhu cầu dầu có thể tiếp tục tăng cho đến năm 2050. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với quan điểm trước đó của IEA rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này, do cơ quan này đã điều chỉnh cách tiếp cận, chỉ tính đến các quy định đã được ban hành, không gồm mục tiêu khí hậu.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm. (Ảnh minh hoạ).

“Dự báo của OPEC được đưa ra trong bối cảnh một số nhà cung cấp dầu thô đang gặp khó khăn trong việc tìm người mua. Hiện có những lô hàng không có người nhận. Thị trường giao ngay đang hình thành một đường cong giá mới. Có cảm giác chung rằng kinh tế Mỹ đang suy yếu”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital thông tin.

Trước đó, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh tình trạng dư cung dầu đang kìm hãm đà tăng giá. OPEC+ trong tháng này đã thống nhất tạm dừng việc tăng sản lượng trong quý I năm tới, sau khi từng dỡ bỏ dần các biện pháp cắt giảm sản lượng từ tháng 8 năm nay.

Ngoài ra, theo nhà phân tích Tony Sycamore của IG, việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại có thể củng cố niềm tin tiêu dùng và hoạt động kinh tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu dầu thô.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.