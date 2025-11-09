Sau hơn 3 tháng bán thí điểm, xăng E10 được tiêu thụ thế nào?

(VTC News) -

Theo Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), sau hơn 3 tháng mở bán xăng sinh học E10 (xăng pha 10% ethanol), 4 cửa hàng ở Hà Nội trung bình mỗi ngày bán khoảng 20m³.

Khách mua xăng E10 ngày càng tăng

Cụ thể, từ tháng 8 đến cuối 10, cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh bán được hơn 184m³; cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân bán được hơn 281m³, cửa hàng xăng dầu Liên Ninh bán được hơn 200m³ và cửa hàng xăng dầu Châu Can bán được hơn 24m³.

Lượng xăng sinh học E10 tiêu thụ ngày càng tăng. (Ảnh: Minh Đức).

Tại Hải Phòng, số lượng xăng E10 RON95 tiêu thụ được của PVOIL là khoảng 320m³, trong đó cửa hàng xăng dầu Thành Tô bán khoảng 100m³ và cửa hàng xăng dầu Tân Dương bán hơn 220m³.

PVOIL cũng cho biết, kể từ ngày 28/8, đơn vị gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ xăng E10 RON95 tại 5 cửa hàng khu vực miền Trung.

Tính đến hết ngày 31/10, cửa hàng xăng dầu Thiên Bút (Quảng Ngãi) bán được gần 140m³; cửa hàng xăng dầu Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) bán được gần 150m³; các cửa hàng xăng dầu Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng (Quảng Ngãi) bán được hơn 120m³.

“Khách hàng có nhu cầu mua trải nghiệm xăng E10 và sự tiếp nhận đang dần tăng. Để chuẩn bị cho lộ trình đưa xăng E10 vào sử dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026, PVOIL đang nâng cấp và cải tạo các trạm pha chế xăng E5 RON92 hiện nay của PVOIL tại các điểm kho chiến lược trên cả nước, đáp ứng nhu cầu kinh doanh xăng E10”, đại diện PVOIL cho biết.

Tại TP.HCM, xăng E10 cũng đang dần được người tiêu dùng chấp nhận.

“Hiện doanh nghiệp bán xăng E10 tại 36 cửa hàng. Trung bình mỗi ngày ước tính tiêu thụ khoảng 40m³ xăng E10. Hiện số lượng tiêu thụ tăng gấp đôi thời gian đầu triển khai. Đến hết ngày 31/10, chúng tôi tiêu thụ được hơn 5.000m³”, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đơn vị bán xăng E10 tại TP.HCM, cho biết.

Số liệu trên cho thấy xu hướng và thói quen của người tiêu dùng đang có sự thay đổi tích cực đối với xăng E10.

Hiện xăng sinh học E10 được Petrolimex và PVOIL bán với giá 20.010 đồng/lít ở vùng 1 và 20.410 đồng/lít ở vùng 2.

Không gây sự cố cho xe

Tại cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Trường, Giám đốc một doanh nghiệp thực phẩm cho biết, hơn 2 tháng nay anh đã có thói quen sử dụng xăng E10 cho ô tô của mình.

Người tiêu dùng dần có thói quen sử dụng xăng E10.

“So với xăng RON95, giá xăng E10 rẻ hơn không đáng kể nhưng yếu tố môi trường mới là điều khiến tôi quan tâm. Ngoài ra, tôi thấy không có sự trục trặc gì về xe nên giờ đã quen và lựa chọn xăng E10 để sử dụng”, anh Trường nói.

Chị Phạm Thị Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy hằng ngày và cũng đã chuyển sang dùng xăng E10. “Lúc đầu cũng hơi băn khoăn, nhưng sau hơn 3 tháng sử dụng xăng E10 thì thấy xe chạy ổn, không có hiện tượng ỳ máy hay khó nổ. Điều quan trọng là mình ưu tiên hơn các loại xăng khác vì biết loại xăng này giúp giảm khí thải ra môi trường”, chị Hạnh nói.

Ông Đỗ Quốc Thái, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu PVOIL Thái Thịnh cho biết, nếu ngày đầu bán thí điểm (1/8) xăng E10 chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng thì đến nay đã tăng lên 25%. Sự chuyển biến này cho thấy người dân ngày càng quan tâm và tin dùng sản phẩm.

Còn theo ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, sau hơn 3 tháng triển khai tại Hà Nội và Hải Phòng, công tác phối trộn, vận chuyển và phân phối xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Đáng chú ý, chưa ghi nhận phản ánh nào về chất lượng.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm cũng thông tin: 36 cửa hàng thí điểm tại TP.HCM đã ghi nhận mức tiêu thụ tăng dần, trung bình đạt 40 m³/ngày. Petrolimex xác định xăng E10 là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Do đó, tập đoàn đang nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới phối trộn ethanol và phối hợp với các nhà sản xuất trong và ngoài nước để bảo đảm nguồn cung ổn định, đúng lộ trình đề ra. Song song đó, Petrolimex cũng nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới như hydrogen và nhiên liệu tái tạo.

Ông Năm nhấn mạnh: “Việc chuyển sang xăng sinh học E10 không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện cam kết giảm phát thải của Chính phủ mà còn giúp bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nhận định, việc sử dụng xăng E10 được đánh giá có thể giảm tới 25-30% khí thải hydrocarbon độc hại. Đây là mục đích chính mà các nước như Mỹ, EU đã chuyển đổi sang xăng sinh học từ lâu.

“Xăng E10 được đánh giá là phù hợp với các phương tiện sản xuất sau năm 2.000. Tuy nhiên, người dân cần chú ý khuyến cáo của nhà sản xuất xe để chọn loại xăng có chỉ số RON phù hợp", ông Bảo nói.