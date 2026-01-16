Giá xăng dầu hôm nay 16/1: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm sâu gần 5% sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu lo ngại căng thẳng với Iran khi cho biết chiến dịch trấn áp người biểu tình tại Iran đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Phát biểu này đã phần nào làm vơi đi lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu.

Tổng thống Trump cho biết ông được thông báo rằng số vụ sát hại liên quan đến chiến dịch trấn áp biểu tình tại Iran đang giảm và ông tin rằng hiện chưa có kế hoạch tiến hành các vụ tấn công trên diện rộng. Nhà lãnh đạo Mỹ thể hiện quan điểm “chờ và quan sát”, khác với những tuyên bố cứng rắn trước đó về khả năng can thiệp.

Theo giới phân tích, những phát biểu này đã khiến phần bù rủi ro tích tụ trên thị trường dầu trong những ngày gần đây nhanh chóng bị thu hẹp. Trong phiên giao dịch thứ Tư, giá dầu Brent từng đạt 66,82 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 9.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group, nhận định thị trường đã chuyển từ kịch bản khả năng cao Mỹ sẽ tấn công Iran sang khả năng thấp hơn đáng kể và đây chính là yếu tố tạo áp lực giảm giá chủ yếu trong phiên giao dịch này.

Giá dầu còn chịu thêm sức ép khi tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần trước tăng mạnh hơn dự báo, theo số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố hôm thứ Tư.

Về phía nhu cầu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho biết nhu cầu dầu toàn cầu năm 2027 nhiều khả năng sẽ tăng với tốc độ tương đương năm nay, đồng thời công bố số liệu cho thấy thị trường dầu năm 2026 gần đạt trạng thái cân bằng cung - cầu, trái ngược với một số dự báo cho rằng thị trường sẽ dư cung.

Tại châu Á, số liệu chính phủ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 12 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; tính chung cả năm 2025, tổng lượng nhập khẩu tăng 4,4%, trong bối cảnh khối lượng dầu thô nhập khẩu bình quân theo ngày đạt mức cao kỷ lục.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.