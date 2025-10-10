Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm khi nhà đầu tư đánh giá tác động trái chiều giữa thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và tiến trình hòa bình Ukraine bị đình trệ.

Theo Reuters, Israel và Hamas đã công khai ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và dự kiến ký kết tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Ai Cập) vào trưa 9/10 (giờ địa phương). Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ phê chuẩn, dự kiến trong cuộc họp an ninh lúc 17h (giờ Israel).

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ chấm dứt giao tranh, Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza, còn Hamas sẽ trả tự do cho con tin, đổi lấy việc Israel thả các tù nhân Palestine.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm. (Ảnh minh họa).

Ông Claudio Galimberti, kinh tế trưởng của Rystad Energy, nhận định: “Thỏa thuận hòa bình này là bước ngoặt lớn trong lịch sử Trung Đông, có thể kéo theo những tác động sâu rộng đối với thị trường dầu, từ việc giảm nguy cơ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ cho đến khả năng gia tăng cơ hội đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran”.

Trước đó, OPEC+ gồm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh như Nga đã đồng ý tăng sản lượng từ tháng 11 với mức thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu lo ngại dư cung.

Trong phiên trước, giá dầu tăng khoảng 1%, đạt mức cao nhất 1 tuần, do bế tắc trong tiến trình hòa bình Ukraine khiến giới đầu tư tin rằng các lệnh trừng phạt Nga - nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sẽ còn duy trì lâu dài.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/10, giá xăng E5 RON92 giảm 486 đồng/lít về mức 19.138 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 480 đồng/lít, không cao hơn 19.729 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 434 đồng/lít, không cao hơn 18.604 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 571 đồng/lít, không cao hơn 18.434 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 562 đồng/kg, không cao hơn 14.808 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 19 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.