Giá vàng sắp chạm 148 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 11h30, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.184 USD/ounce, tăng 100 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Động lực đằng sau đà tăng của giá vàng đến từ sự bất ổn địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng hạ lãi suất, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng dòng tiền đổ dồn vào các quỹ ETF vàng.

Giá vàng trong nước tiến gần 148 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu).

Bất chấp rủi ro biến động ngắn hạn và khả năng củng cố, vàng vẫn tiếp tục xu hướng tăng không thể ngăn cản khi Bank of America - ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ dự kiến giá sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm tới. Ngân hàng dự báo giá vàng sẽ trung bình khoảng 4.438 USD/ounce trong năm nay.

Bank of America là một trong những tổ chức đầu tiên nêu bật con đường vàng đạt 4.000 USD/ounce và giờ đây khi mục tiêu này đã đạt được, các nhà phân tích đã đặt mục tiêu cao hơn.

Các nhà phân tích cho biết: "Khung chính sách phi chính thống của Nhà Trắng sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng, xét đến thâm hụt ngân sách, nợ công gia tăng, ý định giảm thâm hụt tài khoản vãng lai và dòng vốn chảy vào, cùng với động thái cắt giảm lãi suất khi lạm phát khoảng 3%".

Tuy nhiên, đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, cần tránh tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), tránh dao động tâm lý bởi những người xung quanh. Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tin tức thị trường trên thế giới cũng như trong nước, đồng thời phân bổ vốn hợp lý, tránh "bỏ trứng vào một giỏ".

"Đặc biệt, người mua không nên có tâm lý lướt sóng, ăn xổi, muốn mua vàng để có lời nhanh. Quan trọng hơn, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào", TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) - cũng cho rằng, các nhà đầu tư và người dân cần thận trọng vì giá vàng thế giới hay trong nước đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục trong nhiều năm qua. Người dân cần phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro, tránh các quyết định cảm tính.

Chuyên gia đánh giá, giá vàng hiện nay vẫn trong vùng nhạy cảm. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản...tránh phụ thuộc vào kênh vàng.