Giá vàng hôm nay 5/7: Đứng vững ở ngưỡng cao

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục tăng khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm thứ Năm với kết quả thấp hơn kỳ vọng tiếp tục gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ đà tăng của các kim loại quý.

Báo cáo việc làm đã làm giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn, song giới đầu tư vẫn đánh giá khả năng Fed có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm là khá đáng kể. Vì vậy, yếu tố lãi suất vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng, ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động đang chậm lại.

Giá vàng hôm nay đứng trên ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức)

Đối với eo biển Hormuz, thị trường hiện đánh giá hoạt động vận tải đã gần như trở lại bình thường, nhưng những rủi ro liên quan đến cơ chế quản lý tuyến hàng hải này vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu đã giảm về gần mức trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, khi lưu lượng tàu qua eo biển dần phục hồi và nguồn cung trong ngắn hạn được đánh giá là tương đối dồi dào.

Do đó, đà tăng của giá vàng hiện chủ yếu được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và sự điều chỉnh kỳ vọng lãi suất sau báo cáo việc làm, thay vì xuất phát từ nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 5/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua) - 151,4 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng (mua) - 151,4 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.174 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo những dữ liệu mới nhất đã được báo cáo, dự trữ vàng chính thức của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tăng ròng 41 tấn trong tháng, với hoạt động mua vào một lần nữa tập trung ở nhóm những quốc gia vốn đã quen thuộc trên thị trường: Ba Lan là quốc gia mua vàng nhiều nhất trong tháng 5 với 18 tấn, tiếp theo là Trung Quốc với 10 tấn; trong khi đó, Uzbekistan và Kazakhstan cũng tiếp tục duy trì chuỗi mua vàng đều đặn trong thời gian gần đây.

Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 5.000-6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới. Các ngân hàng trung ương không chỉ kỳ vọng giá tăng mà còn coi vàng là tài sản dự trữ chiến lược nhờ khả năng đa dạng hóa danh mục, duy trì thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.