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Giá vàng đảo chiều sau loạt phát biểu của Chủ tịch Fed
(VTC News) -
Giá vàng thế giới bật tăng sau phát biểu mới nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh được nhà đầu tư xem là tín hiệu lạm phát đã suy yếu.
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