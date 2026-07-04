Giá vàng hôm nay 4/7: Đồng loạt tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng tăng vọt sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm cho thấy dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, với số lượng việc làm được tạo ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phe mua đã trở lại nắm quyền kiểm soát cả ở Phố Wall và nhóm nhà đầu tư cá nhân sau khi giá vàng vượt mốc 4.100 USD/ounce trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ (4/7).

Dự báo về giá vàng, nhiều chuyên gia bày tỏ sự lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Giá vàng đã có xu hướng giảm trong 3 tháng qua nhưng dường như đang ổn định. Mặc dù việc giảm căng thẳng ở vùng Vịnh vẫn là một trở ngại đối với kim loại quý, nhưng trong ngắn hạn, việc giảm bớt lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Mỹ, cùng với giá năng lượng giảm và số liệu việc làm yếu kém của Mỹ trong tuần này, đã mở ra con đường cho đồng đô la Mỹ điều chỉnh và vàng có thể bật tăng trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong nước tăng 3 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh minh họa).

Với sự bật tăng từ ngưỡng kháng cự tâm lý ở mức 4.000 USD/ounce, giá vàng được dự báo chắc chắn sẽ tăng cao hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư coi mức giá đó là điểm vào lệnh hấp dẫn, và tôi dự đoán họ sẽ tận dụng cơ hội này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua- bán so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào, ở mức 151,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.175 USD/ounce, tăng 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 16 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News, với phần lớn các chuyên gia Phố Wall lạc quan về giá vàng sau khi giá vàng chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp. 11 chuyên gia, 2 người dự đoán giá sẽ giảm và 3 nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 183 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng quay trở lại quan điểm lạc quan ban đầu sau đợt tăng giá mạnh của vàng.

99 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 45 người khác dự đoán kim loại quý sẽ giảm giá. 39 nhà đầu tư còn lại kỳ vọng giá sẽ ổn định.