Giá vàng hôm nay 28/11: Quay đầu giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi vừa chạm mức cao nhất gần hai tuần. Thị trường tạm chững lại trong bối cảnh giới đầu tư đang tiếp tục dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 12 tới.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Kết quả là, giá vàng không chỉ giữ được mức hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce mà còn đang kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng quanh mức 4.160 USD/ounce.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn chưa muốn thay đổi lập trường và tiếp tục xem quyết định đưa ra vào tháng tới như một trò tung đồng xu.

Trong môi trường biến động này, Roukaya Ibrahim, chiến lược gia hàng hóa trưởng tại BCA Research cho biết, bà kỳ vọng giá vàng sẽ vẫn dao động trong phạm vi hiện tại, nhưng về lâu dài, bà vẫn cho rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn cho đến năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 28/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,4 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.155 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.450 USD/ounce từ mức 4.000 USD/ounce trước đó, viện dẫn dòng vốn đầu tư ổn định và nhu cầu mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Edward Meir, chuyên gia phân tích của Marex cho biết: Tâm điểm đã dịch chuyển khỏi đồng USD và hướng sang khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12, đồng thời lưu ý rằng giá vàng vẫn tăng dù chỉ số USD tăng 0,2%.

Ông cho rằng kỳ vọng giảm lãi suất đang hỗ trợ vàng, cộng thêm thông tin Nhà Trắng có thể sớm đề cử Chủ tịch Fed mới, với ứng viên hàng đầu là Kevin Hassett - người thuộc Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, cho thấy số vụ sa thải vẫn thấp, dù thị trường lao động tiếp tục chật vật tạo đủ việc làm giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.

Niềm tin tiêu dùng Mỹ cũng suy yếu trong tháng 11 khi người dân lo lắng hơn về việc làm và triển vọng tài chính. Những dữ liệu này nối dài loạt phát biểu mang tính ôn hòa của các quan chức Fed gần đây.