Giá vàng hôm nay 27/11: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ ở mức yếu giúp củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

“Thị trường đang bắt đầu định giá trở lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá sẽ đi lên trong ngắn hạn, với dự báo cuối năm đạt 4.200 USD/ounce và khoảng 4.500 USD/ounce vào giữa năm sau”, nhà phân tích Giovanni Staunovo từ UBS cho biết.

Dữ liệu công bố thứ Ba cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự báo, trong khi giá sản xuất phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 cũng suy yếu khi các hộ gia đình lo ngại hơn về việc làm và triển vọng tài chính.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 27/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,4 - 152,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.167 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.450 USD/ounce từ mức 4.000 USD/ounce trước đó, viện dẫn dòng vốn đầu tư ổn định và nhu cầu mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Edward Meir, chuyên gia phân tích của Marex cho biết: Tâm điểm đã dịch chuyển khỏi đồng USD và hướng sang khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng 12, đồng thời lưu ý rằng giá vàng vẫn tăng dù chỉ số USD tăng 0,2%.

Ông cho rằng kỳ vọng giảm lãi suất đang hỗ trợ vàng, cộng thêm thông tin Nhà Trắng có thể sớm đề cử Chủ tịch Fed mới, với ứng viên hàng đầu là Kevin Hassett - người thuộc Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện ước tính xác suất Fed hạ lãi suất ngay tháng tới lên tới 83%, so với chỉ 30% một tuần trước. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, cho thấy số vụ sa thải vẫn thấp, dù thị trường lao động tiếp tục chật vật tạo đủ việc làm giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.

Niềm tin tiêu dùng Mỹ cũng suy yếu trong tháng 11 khi người dân lo lắng hơn về việc làm và triển vọng tài chính. Những dữ liệu này nối dài loạt phát biểu mang tính ôn hòa của các quan chức Fed gần đây.