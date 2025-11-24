Giá vàng hôm nay 24/11: Dự báo giảm trong tuần

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững mức giá trên 4.000 USD/ounce nhưng nguy cơ giảm đang gia tăng khi kim loại quý này chưa thể vượt qua mức kháng cự 4.100 USD.

Giá vàng chững lại trong bối cảnh dữ liệu việc làm tại Mỹ khá tích cực. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 cho thấy nền kinh tế tạo ra 119.000 việc làm. Con số này vượt dự báo; các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ khoảng 53.000 việc làm.

Theo các chuyên gia, nếu giá vàng không thể giữ vững mốc hỗ trợ, mức giảm tiếp theo có thể hướng tới vùng 3.970 - 3.930 USD. Đây là những mức giá quan trọng mà các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao trong tuần tới.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm là chỉ số USD-Index tăng, làm cho vàng nên đắt hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Khi đồng USD mạnh, dòng vốn có thể chảy vào các tài sản định giá bằng USD hoặc kênh đầu tư khác, gây áp lực cho vàng.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức).

Ngoài ra, vàng đã có một đợt tăng rất mạnh trước đó nên hiện tại nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời khiến giá điều chỉnh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.064 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất trên Kitco cho thấy, phần lớn giới chuyên gia Phố Wall chuyển sang quan điểm giảm giá hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tỷ lệ lạc quan chiếm đa số.

Tuần này, có 13 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng, với chỉ một nhóm nhỏ chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm tăng giá. Chỉ hai người (tương đương 15%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi bốn người khác (chiếm 31%), dự đoán giá sẽ giảm. 7 nhà phân tích còn lại (tương đương 54%) kỳ vọng kim loại quý sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến ghi nhận 228 lượt bỏ phiếu, với tâm lý lạc quan của nhà đầu tư Phố Main có phần suy giảm so với tuần trước. Có 138 nhà đầu tư cá nhân (tương đương 61%), cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 44 người (chiếm 19%), dự báo giá sẽ giảm. Số còn lại, gồm 46 người (tương đương 20%), kỳ vọng giá vàng sẽ đi vào giai đoạn tích lũy trong tuần tới.

Ngân hàng UBS (Union Bank of Switzerland) đưa ra góc nhìn tích cực song ở mức thận trọng khi dự báo vàng sẽ đạt khoảng 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2025 và tiến tới 3.900 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Theo UBS, kỳ vọng Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị kéo dài tiếp tục tạo bối cảnh thuận lợi cho vàng.

Tuy nhiên, UBS cũng cảnh báo lạm phát tăng trở lại có thể khiến Fed phải duy trì lãi suất cao hơn dự kiến, tác động tiêu cực đến giá vàng trong ngắn hạn, bởi lãi suất thực tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi như vàng.