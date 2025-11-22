Giá vàng hôm nay 22/11: Tiếp tục giảm phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục giảm do đồng USD mạnh lên, do giới đầu tư tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Niềm tin này được củng cố bởi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 tốt hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh và lạm phát dai dẳng, khiến Fed ít lý do để cắt giảm lãi suất.

Theo CME FedWatch, thị trường hiện định giá 28,5% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 10–11/12, tăng nhẹ so với hôm qua nhưng giảm đáng kể so với tuần trước.

Lãi suất cao kéo dài tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng và các tài sản không sinh lời, trong khi USD mạnh gây áp lực lên giá hàng hóa.

Cuối tuần này, nhiều quan chức Fed sẽ phát biểu, cùng với dữ liệu PMI tháng 11. Tuần tới, Mỹ cũng sẽ công bố loạt số liệu kinh tế tháng 9 bị trì hoãn do đóng cửa chính phủ, điều có thể khiến Fed thiếu dữ liệu quan trọng cho cuộc họp tháng 12.

Vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh hoạ).

Ở một diễn biến khác, UBS nâng dự báo giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce (từ mức 4.200 USD), cho rằng các yếu tố đã thúc đẩy đà tăng mạnh năm 2025 vẫn tiếp tục, bao gồm nhu cầu cao từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương.

Vàng hiện giữ vững trên 4.000 USD/ounce và tiếp tục là tài sản có hiệu suất tốt nhất. UBS dự báo giá sẽ còn tăng trong năm 2026, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, lợi suất thực thấp, căng thẳng địa chính trị và rủi ro tài khóa tại Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji hiện được niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức ở mức 4.065 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua (4.076 USD/ounce).

Dự báo giá vàng

Nhận định về giá vàng, Ngân hàng UBS (Union Bank of Switzerland) khuyến nghị mua vàng như một công cụ phòng hộ hiệu quả, đồng thời kỳ vọng dòng vốn vào các quỹ ETF sẽ phục hồi mạnh.

UBS dự báo các quỹ ETF sẽ mua khoảng 750 tấn vàng trong năm 2026, gấp đôi mức trung bình của thập kỷ trước, trong khi các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia dự kiến mua thêm 900 tấn, vẫn cao hơn đáng kể so với mức bình quân dài hạn.

“Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, chịu ảnh hưởng từ các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed, lợi suất thực giảm, những bất ổn địa chính trị kéo dài và những thay đổi trong môi trường chính sách nội địa của Mỹ”, UBS viết trong một ghi chú vào thứ Năm.

Ngân hàng này cũng nâng mục tiêu kịch bản lạc quan cho vàng thêm 200 USD lên 4.900 USD mỗi ounce do khả năng gia tăng rủi ro chính trị và tài chính, nhưng giữ nguyên kịch bản tiêu cực ở mức 3.700 USD mỗi ounce.

Các nhà phân tích của UBS cho biết triển vọng tài chính công ngày càng xấu đi của Mỹ có khả năng sẽ hỗ trợ việc mua vàng của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, và họ kỳ vọng nhu cầu đối với các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) sẽ vẫn mạnh mẽ trong năm 2026.

Mặt khác, họ cảnh báo rằng thái độ diều hâu tiềm tàng của Fed và rủi ro từ việc bán vàng của ngân hàng trung ương vẫn là những thách thức chính đối với triển vọng tăng giá của họ.