Giá vàng hôm nay 22/9: Tiếp tục đi lên, tiến gần 3.700 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tăng trong bối cảnh sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm.

Quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed đã tác động mạnh mẽ đến thị trường vàng. Nhiều nhà đầu tư bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận. Hơn nữa, việc Fed phát tín hiệu sẽ "nới lỏng thận trọng" và dự kiến chỉ thêm một vài lần cắt giảm lãi suất trong năm tới làm dấy lên lo ngại về tốc độ nới lỏng chậm hơn kỳ vọng. Điều này giúp đồng USD phục hồi và tạo áp lực giảm giá cho vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng việc Fed phải đối mặt với áp lực chính trị để cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu sự độc lập của thể chế này. Nếu điều đó xảy ra, đồng USD có thể bị tổn hại và rủi ro lạm phát sẽ tăng cao, tạo ra một kịch bản rất tích cực cho giá vàng trong dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên.

Lúc 6h ngày 22/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 131 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 - 1,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.688 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.689 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định, các nhà giao dịch vàng, khi chứng kiến mức tăng từ đầu năm và cho rằng lộ trình chính sách tiền tệ của Fed rõ ràng hơn, đã coi đây là cơ hội để chốt lời. Điều này chắc chắn đã kích hoạt một đợt bán tháo đối với giá kim loại.

Theo ông Aslam, vàng sẽ đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu lạm phát của tuần tới. Nếu lạm phát dai dẳng hơn dự kiến hoặc nếu các tin tức chính trị mới gây ra biến động, vàng có thể nhanh chóng tăng tốc, hướng tới mức 3.750-3.800 USD.

Philippe Gijsels - Giám đốc Chiến lược của BNP Paribas Fortis - lại cho rằng giá vàng có thể dao động quanh mốc 3.600 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng khó giảm sâu hơn khi Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Ông cho biết giới đầu tư chỉ mới bắt đầu quay lại thị trường và trong bối cảnh bất ổn kinh tế, lực mua mạnh sẽ xuất hiện mỗi khi giá điều chỉnh.

"Mặc dù đà tăng giá vàng có vẻ đã tăng quá nhanh và quá mạnh với mức tăng gần 40% trong gần 9 tháng đầu năm nay nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá này. Với tất cả những bất ổn trên thế giới, giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng, không ngoại trừ khả năng giá vàng sẽ tăng lên 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026", ông Philippe Gijsels nói.

Tuần này, 15 nhà phân tích tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó 6 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng, 3 chuyên gia khác dự đoán giá sẽ giảm và 6 nhà phân tích còn lại dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.