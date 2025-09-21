Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ: Chuyên gia khuyến cáo thế nào?

(VTC News) -

Giá vàng trong nước vừa trải qua tuần có nhiều phiên tăng giá theo đà tăng của giá vàng thế giới. Kết phiên, giá vàng miếng được SJC và Doji niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, so với chốt phiên giao dịch tuần trước (14/9), giá vàng miếng SJC tăng 2,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng SJC vào ngày 14/9 và bán ra vào phiên hôm nay (21/9), người mua lỗ 100.000 đồng/lượng.

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết, giá vàng miếng trong nước hiện nay chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ giá vàng thế giới và Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10.

Điểm nhấn của Nghị định là bãi bỏ độc quyền Nhà nước sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và cho phép các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có giấy phép.

Theo ông Hiếu, thời điểm này rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới. Có thể giá vàng có xu hướng giảm khi Nghị định có hiệu lực.

Nghị định 232 hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể sẽ hạ nhiệt.

Giá vàng tuần tới khó đoán định xu hướng. (Ảnh: Công Hiếu)

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là giá vàng thế giới, bởi dù nguồn cung nội địa có dồi dào hơn, giá vàng trong nước vẫn neo theo biến động quốc tế.

"Do vậy, rất khó đoán định giá vàng có thực sự giảm hay tăng. Khả năng giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối vì phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu", ông Hiếu phân tích.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, nếu cung cầu quân bình, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có thể sẽ giảm xuống mức hợp lý là 3-5 triệu đồng/lượng, trong khi hiện nay mức chênh vẫn là 15 triệu đồng/lượng.

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, còn gần 1 tháng nữa, Nghị định số 232 của Chính phủ mới có hiệu lực thi hành. Có thể dự đoán, đây là quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của thông tư hướng dẫn chi tiết, cũng là khoảng thời gian để các đơn vị liên quan có bước tính toán, chuẩn bị cần thiết.

Theo chuyên gia này, chỉ khi nào các doanh nghiệp nhập khẩu được vàng nguyên liệu, sản xuất vàng và tăng cung ra thị trường, thị trường vàng mới chịu tác động rõ rệt, thực sự “hạ nhiệt”.

“Khả năng cao phải từ đầu tháng 11 trở đi mới có biến động mạnh trên thị trường vàng. Dự báo, chênh lệch giá vàng từ mức gần 20 triệu đồng/lượng có thể nhanh chóng giảm còn 12-13 triệu đồng/lượng”, ông Phương dự báo.

Để ổn định thị trường và tránh "vàng hóa", theo TS Nguyễn Trí Hiếu, Việt Nam có thể tham khảo mô hình của các thị trường phát triển như Singapore, Hong Kong, Tokyo, hoặc các thị trường cấp thấp hơn như Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc.

Đáng chú ý, TS Nguyễn Trí Hiếu chỉ ra rằng tại Mỹ, người dân hoàn toàn tự do mua bán vàng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không quản lý thị trường vàng. Đây không phải là chức năng của ngân hàng trung ương, vốn chủ yếu quản lý chính sách tiền tệ.

Ở Mỹ, thị trường vàng được quản lý bởi Bộ Tài chính và Ngân khố. Người dân Mỹ "không ai đi mua vàng" theo cách tích trữ vật chất như ở Việt Nam, họ chủ yếu đầu tư vào chứng chỉ vàng như một loại chứng khoán.

Vàng thế giới cân bằng, khó giảm sâu

Tuần này, 15 nhà phân tích tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, với triển vọng cân bằng hơn trên Phố Wall sau quyết định lãi suất của Fed.

6 chuyên gia, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 chuyên gia khác, tương đương 20%, dự đoán giá sẽ giảm. 6 nhà phân tích còn lại, chiếm 40% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Người mua vàng tuần qua vẫn lỗ. (Ảnh: Công Hiếu)

Trong khi đó, trong 285 phiếu bầu tại cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco có 166 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 69 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 50 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định, các nhà giao dịch vàng, khi chứng kiến mức tăng từ đầu năm và cho rằng lộ trình chính sách tiền tệ của Fed rõ ràng hơn, đã coi đây là cơ hội để chốt lời. Điều này chắc chắn đã kích hoạt một đợt bán tháo đối với giá kim loại.

Theo ông Aslam, vàng sẽ đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu lạm phát của tuần tới. Nếu lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, hoặc nếu các tin tức chính trị mới gây ra biến động, vàng có thể nhanh chóng tăng tốc, hướng tới mức 3.750-3.800 USD.

Philippe Gijsels - Giám đốc Chiến lược của BNP Paribas Fortis lại cho rằng giá vàng có thể dao động quanh mốc 3.600 USD/ounce trong ngắn hạn, nhưng khó giảm sâu hơn khi Fed đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Ông cho biết giới đầu tư chỉ mới bắt đầu quay lại thị trường và trong bối cảnh bất ổn kinh tế, lực mua mạnh sẽ xuất hiện mỗi khi giá điều chỉnh.

"Mặc dù đà tăng giá vàng có vẻ đã quá nhanh và quá mạnh với mức tăng gần 40% trong gần 9 tháng đầu năm nay, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của thị trường tăng giá này.

Do tất cả những bất ổn trên thế giới, giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng, không ngoại trừ khả năng giá vàng sẽ tăng lên 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026", ông Philippe Gijsels nói.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management lại giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới: "Vàng có một đợt tăng giá mạnh gần đây và dường như sắp được nghỉ ngơi. Chúng ta đang dần đi đến cuối quý và với quyết định của Fed đã được đưa ra, dòng tin tức sẽ chậm lại trong vài tuần, tạo điều kiện cho sự tích lũy".

Trong khi đó, ông Sean Lusk, Giám đốc Phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng, thị trường đã đạt được những gì họ mong đợi từ Fed và cán cân rủi ro đối với vàng đang trở nên cân bằng hơn.

"Vẫn còn một số lo ngại về địa chính trị, nhưng cũng có khả năng một số vấn đề thương mại này sẽ được giải quyết, hoặc ít nhất là sự bất ổn sẽ giảm bớt và sự chắc chắn sẽ gia tăng trên thị trường, được coi là hỗ trợ cho đồng USD, điều này sẽ gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, đà tăng giá của đồng USD mà chúng ta đã chứng kiến trong vài ngày qua có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn", ông Sean Lusk phân tích.

Ông Sean Lusk cũng cho rằng, biến động lớn nhất mà ông đang theo dõi là tiến triển của các thỏa thuận thương mại, điều này có khả năng làm giảm đà tăng của vàng. Mặt khác, ông Lusk thừa nhận rằng vàng đã đi ngược lại xu hướng lịch sử và các chỉ số mua quá mức trong một thời gian.