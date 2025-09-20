Giá vàng hôm nay 20/9: Thế giới tăng, trong nước ổn định

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng trở lại và đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Hôm 18/9, Fed đã quyết định hạ lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản, lần giảm đầu tiên trong năm. Tuy vậy, cơ quan này đồng thời giảm bớt những cảnh báo về lạm phát kéo dài, khiến thị trường băn khoăn về tốc độ nới lỏng tiếp theo. Theo giới phân tích, chính yếu tố bất định này đang giữ cho vàng ở thế “chờ đợi” nhưng vẫn đủ hấp dẫn với giới đầu tư.

Cùng với đó, thị trường chú ý theo dõi các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi họ đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm.

Han Tan, chuyên gia thị trường tại Nemo.money, nhận định: “Triển vọng chính sách của Fed vẫn là yếu tố dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư vàng thỏi. Với nhu cầu trú ẩn an toàn và lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, bất kỳ mức giảm nào dưới 3.600 USD/ounce cũng sẽ khó kéo dài”.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Vàng, loại tài sản không sinh lời nhưng có lợi thế trong môi trường lãi suất thấp, từng chạm kỷ lục 3.707,40 USD/ounce ngay sau thông tin Fed hạ lãi suất.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng gần 39%, trở thành một trong những kênh đầu tư hiệu quả nhất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.656 USD/ounce, tăng 10,90 USD/ounce so với hôm qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.663 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược tới 92% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10 tới. Trong khi đó, chiến lược gia hàng hóa Nitesh Shah của WisdomTree nhấn mạnh: “Động lực chính đẩy vàng đi lên là sự suy yếu dai dẳng của đồng USD. Nếu xu hướng này duy trì, vàng có thể đạt khoảng 4.300 USD/ounce vào năm sau”.

Ở châu Á, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ vẫn gia tăng bất chấp giá ở vùng cao nhất trong 10 tháng. Người dân nước này tiếp tục mua mạnh vàng thỏi trước mùa lễ hội, kỳ vọng kim loại quý sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.