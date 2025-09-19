Giá vàng hôm nay 19/9: Tiếp tục rơi từ đỉnh cao

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm do hoạt động chốt lời, sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục trong phiên trước đó.

Trong khi đó đồng USD mạnh lên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Fed (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự kiến và các quan chức đưa ra những phát biểu thận trọng về việc nới lỏng chính sách hơn nữa.

Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả động thái này như một biện pháp quản lý rủi ro nhằm ứng phó với thị trường lao động suy yếu, nhưng nhấn mạnh rằng Fed không vội vàng bắt đầu chu kỳ nới lỏng.

Giá vàng đã tăng 39% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng 27% trong năm 2024, nhờ kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị kéo dài và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

SPDR Gold Trust, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng nắm giữ của họ đã giảm 0,44% xuống 975,66 tấn vào ngày 17/9, từ mức 979,95 tấn một ngày trước đó.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay giảm mạnh từ đỉnh cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 19/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.640 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.663 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích tại SP Angel, trong một ghi chú nhấn mạnh rằng động lực chính hiện tại của vàng là việc các ngân hàng trung ương thuộc nhóm BRICS, đặc biệt là Trung Quốc, đa dạng hóa dự trữ USD và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng liên tiếp những ngày qua và thị trường đã phản ánh vào diễn biến giá. Dù vậy, trong dài hạn, việc Fed có thêm những lần cắt giảm lãi suất tiếp theo - đồng USD suy yếu - có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại.

Theo bình luận mới nhất từ Bank of America (BoA), vàng vẫn đang trên đà đạt 4.000 USD/ounce vào quý II/2026. Mặc dù vàng có vẻ đang bị kéo căng quá mức trong ngắn hạn nhng BoA tin rằng thị trường vẫn được hỗ trợ tốt khi Fed tìm cách giảm lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Cụ thể, BoA lưu ý rằng giá vàng đã tăng trung bình khoảng 13% trong vòng 12 tháng sau khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, phản ứng này có vẻ khá dè dặt, bởi giá vàng đã tăng gần 40% từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích cho biết, kim loại quý này có mối tương quan với lãi suất danh nghĩa kỳ hạn 30 năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại khi lãi suất chuẩn của Fed tăng lên gần 5%.

BoA cũng nhận thấy sự suy yếu ngày càng tăng của đồng USD, khi các quốc gia bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò của đồng tiền này, đây như một sự hỗ trợ bổ sung cho vàng.