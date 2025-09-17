Đóng

Giá vàng vượt 132 triệu đồng, cảnh báo lừa đảo giả mạo thương hiệu lớn

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao, nhu cầu mua lớn, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới