Giá vàng hôm nay 17/9: Thế giới lập kỷ lục mới, tiến sát 3.700 USD/ounce

Giá vàng tăng cao trong bối cảnh thị trường kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong những tháng tới.

Thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư - lần đầu tiên kể từ tháng 12 - mặc dù theo công cụ FedWatch của CME, một số nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào một đợt giảm mạnh hơn, tới 50 điểm cơ bản.

Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định, dự báo về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hầu như đã được phản ánh vào giá lúc này, ông cũng cho rằng có thể sẽ có thêm một hoặc hai lần giảm lãi suất nữa trước cuối năm. Mức 3.700 USD dường như là mục tiêu tăng tiếp theo, với các mốc quan trọng khác ở mức 3.730 và 3.743 USD trong ngắn hạn.

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc cũng phát đi tín hiệu kém tích cực. Sản lượng công nghiệp tháng 8 chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng và là mức yếu nhất trong một năm. Doanh số bán lẻ cũng gây thất vọng, chỉ tăng 3,4% so với dự báo 3,8%, phản ánh đà hồi phục thiếu bền vững.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 130,3 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 - 1,2 treieuj đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.690 USD/ounce, tăng 14 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.692 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/9, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Một số nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào một động thái mạnh mẽ hơn với mức giảm 0,50 điểm phần trăm. Lãi suất giảm sẽ hỗ trợ cho vàng tăng giá.

Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nếu kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới thành sự thật, vàng chắc chắn sẽ hưởng lợi. Giá cao hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bất ngờ giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo do chốt lời.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, khẳng định chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt tăng giá đã kết thúc. Việc giá vàng duy trì sức mạnh bất chấp lạm phát dai dẳng là tín hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào khả năng Fed sẽ sớm chuyển hướng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn, với triển vọng giữ vững vùng giá cao trong ngắn hạn.