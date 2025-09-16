Thủ tướng yêu cầu thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước

(VTC News) -

Chỉ đạo này được nêu tại Công điện số 165 của Thủ tướng về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng, điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam; có giải pháp hữu hiệu tăng dự trữ ngoại hối đáp ứng yêu cầu nhập khẩu cho sản xuất kinh doanh; phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ ngân hàng khi cần thiết để bình ổn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Cùng đó, người đứng đầu Chính phủ quán triệt việc tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Việc này nhằm sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Một nhiệm vụ khác của Ngân hàng Nhà nước là chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm túc hơn nữa dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng lưu ý, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập.

Ngân hàng Nhà nước phải đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng hoạt động không lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng tại công điện, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường.

Bộ Xây dựng cần có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung - cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản.

Mục tiêu được lãnh đạo Chính phủ đưa ra là phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.