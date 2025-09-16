Vì sao giá vàng nhẫn giảm chậm hơn vàng miếng?

(VTC News) -

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Quang Huy - CEO khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho biết, vàng nhẫn lâu nay thường bám sát giá thế giới, vận động gần như song hành với diễn biến quốc tế, ít bị biến động cục bộ.

Bên cạnh đó, nguồn cầu của vàng nhẫn khá bền vững nhờ tâm lý của người dân muốn cất giữ, tích lũy, sử dụng trong các dịp truyền thống và nhờ chênh lệch mua - bán hẹp khiến người mua ít chịu rủi ro hơn.

Trong khi đó, giá vàng miếng thời gian gần đây chịu tác động mạnh bởi chính sách của Nhà nước nên có xu hướng điều chỉnh mạnh để tiến gần hơn với giá quốc tế.

Giá vàng nhẫn đang giảm chậm hơn giá vàng miếng. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Giá vàng miếng cũng chịu tác động mạnh bởi tâm lý thị trường. Những nhà đầu tư nắm giữ trước đó có xu hướng bán ra khi nhận thấy khoảng chênh lệch dần thu hẹp, càng tạo lực giảm nhanh.

Ngoài ra, vàng miếng chủ yếu phục vụ đầu tư, ít ứng dụng trong đời sống thường nhật, nên khi tâm lý đảo chiều thì biên độ điều chỉnh mạnh hơn.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Huy cho rằng, vàng nhẫn đang giữ vai trò “điểm tựa ổn định” cho dòng vốn dân cư. Với đặc tính bám sát quốc tế và nhu cầu thực, đây là kênh tích trữ an toàn, phù hợp với chiến lược phòng thủ.

Trong khi đó, vàng miếng đang trong giai đoạn điều chỉnh, giá khó duy trì trạng thái cao bất thường. Vai trò đầu cơ ngắn hạn suy giảm, nhưng vẫn còn giá trị tích trữ đối với nhà đầu tư dài hạn có "khẩu vị" rủi ro cao hơn.

Giá vàng trong nước thời gian gần đây giảm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng đánh giá, những thay đổi này sẽ làm cho thị trường vàng minh bạch hơn; đồng thời góp phần tăng nguồn cung vàng, giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới, giúp ngân hàng Trung ương kiểm soát ngoại tệ vào - ra từ xuất khẩu vàng.

Quan trọng hơn, việc chấm dứt độc quyền vàng miếng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, không còn mức cao vô lý như hiện nay.

“Giá vàng trong nước sắp tới sẽ giảm. Các ngân hàng thương mại vốn quen với giao dịch USD hàng ngày với quốc tế, nắm rõ giá cả cũng như phương thức mua bán nên có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu vàng rất nhanh. Vấn đề còn lại là Ngân hàng Nhà nước có cấp phép nhanh hay không”, ông Nghĩa nói.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết, thời gian qua, giá vàng SJC tăng nóng và gần như tách biệt hoàn toàn với giá thế giới, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung khan hiếm. Sự mất cân đối cung cầu đã đẩy giá vàng nội địa lên kỷ lục.

Ông Phương nhận định, việc ban hành Nghị định 232 sửa đổi, trong đó có nội dung xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, mở ra cơ hội cạnh tranh hơn cho thị trường vàng. Theo đó, các ngân hàng và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện có thể sản xuất vàng miếng, tạo thêm lựa chọn cho người mua và giảm áp lực lên SJC, thương hiệu hiện chiếm tới 80% thị phần.

Điểm quan trọng nhất của Nghị định mới là cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Nhờ vậy, không chỉ Công ty SJC mà các doanh nghiệp khác cũng có thể chủ động cân đối nhu cầu, xin cấp phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng để cung ứng cho thị trường.

Theo ông Phương, quy định mới về xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ khắc phục tình trạng khan hiếm kéo dài. Khi nguồn cung được cải thiện, thị trường bớt khát vàng, giá sẽ hạ nhiệt. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện lên tới 18 triệu đồng đến 19 triệu đồng một lượng cũng sẽ thu hẹp.