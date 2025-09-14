Giá vàng hôm nay 14/9: Đi xuống nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao

(VTC News) -

Vàng tuy đi xuống nhưng vẫn được hỗ trợ tốt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kỳ vọng sẽ bắt đầu lại chu kỳ nới lỏng chính sách vào tuần tới. Lãi suất giảm được dự báo sẽ khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu ngắn hạn giảm, từ đó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như kim loại quý.

Theo chuyên gia Giovanni Staunovo thuộc UBS, thị trường đang đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9, thậm chí nhiều đợt cắt giảm có thể diễn ra vào cuối năm.

Ông nhấn mạnh: “Ngoài yếu tố Fed, mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ lãi suất chính sách càng khiến vàng hấp dẫn hơn”.

Trước đó, ông Trump công khai kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhanh chóng cắt giảm lãi suất chuẩn để hỗ trợ nền kinh tế. Cùng với làn sóng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF, UBS dự báo giá vàng có thể đạt 3.900 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Dữ liệu kinh tế Mỹ đang củng cố quan điểm này. Giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng 0,4%, mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Gần như toàn bộ 107 nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đều cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.641 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.642 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9. Một số dự báo thậm chí cho rằng Fed có thể giảm mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Trên thị trường, giá vàng đang cho thấy xu hướng tăng mạnh. Khi Fed hạ lãi suất, đồng USD thường mất giá so với các đồng tiền khác, khiến vàng rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ và từ đó thúc đẩy nhu cầu mua. Nhờ vậy, vàng trở nên hấp dẫn, thu hút dòng tiền rời khỏi các kênh đầu tư có lợi suất thấp.

Ngân hàng ANZ nhận định sự tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát cao, bất ổn địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa khỏi USD sẽ tiếp tục củng cố nhu cầu mua vàng từ nhà đầu tư, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích tại DailyForex mô tả thị trường vàng đang “tăng giá nhưng hỗn loạn”, với ngưỡng kháng cự quan trọng tại 3.500 USD/ounce. Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed có thể thúc đẩy đà tăng thêm.