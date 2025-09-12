Giá vàng hôm nay 12/9: Giảm nhẹ, giữ vững mốc 3.600 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay trụ vững trên ngưỡng cao sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.

Theo đó, thị trường việc làm ở Mỹ vẫn chưa thể tìm được điểm tựa vững chắc và lại đón thêm tin xấu khi số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên tăng mạnh hơn dự báo. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng thêm 27.000 đơn, lên mức 263.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 23/10/2021 (khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 268.000 đơn). Dữ liệu trên đang phần nào hỗ trợ giá vàng, khi giá kim loại quý bật lên từ mức thấp trong phiên.

Trong khi đó, lạm phát Mỹ (đo bằng CPI) tháng 8 tăng lên 2,9% so với cùng kỳ - mức cao nhất kể từ tháng 1, cao hơn mức 2,7% của tháng 7. Giá cả tăng chủ yếu ở nhóm thực phẩm, xe cũ và xe mới.

Lạm phát tăng cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lãi. Mặt khác, lạm phát dai dẳng và nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu về vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay giữ vững mốc 3.600 USD/ounce. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 12/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 130,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3 - 2 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.634 USD/ounce, giảm 04 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.535 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo một số chuyên gia, các ngân hàng trung ương tiếp tục xu hướng mua vàng ròng, đây là sự khẳng định mạnh mẽ về giá trị dài hạn của vàng. Ngoài ra, các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn vào 5 tỷ USD chỉ tính riêng trong tháng 8, đưa tổng số vốn "rót" vào vàng từ đầu năm lên mức cao nhất từng có từ năm 2020, cho thấy sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư đối với vàng.

Một chiến lược gia hàng đầu châu Âu dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce trong vòng ba đến sáu tháng tới, lập luận rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu nhanh chóng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải hành động quyết liệt.

Trong báo cáo mới nhất của mình, chiến lược gia Roukaya Ibrahim của BCA Research đã tái khẳng định triển vọng lạc quan của mình về vàng. “Không giống như các kim loại quý khác, vàng nhìn chung vẫn tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi cả mức độ hoạt động kinh tế và tốc độ tăng trưởng đều thấp hơn xu hướng”, chuyên gia cho biết.

Theo chuyên gia việc vàng tăng giá lên mức cao kỷ lục liên tiếp trong ba năm qua một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ của chính phủ khi các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng USD.

Nhu cầu của ngân hàng trung ương có thể sẽ là động lực mạnh mẽ hơn cho vàng. Tính thanh khoản cao hơn và biến động thấp hơn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản dự trữ tiền tệ khác.