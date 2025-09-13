Giá vàng hôm nay 13/9: Thế giới tăng, trong nước tiếp tục rơi thẳng đứng

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

Theo chuyên gia Giovanni Staunovo thuộc UBS, thị trường đang đặt cược Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp ngày 17/9, thậm chí nhiều đợt cắt giảm có thể diễn ra vào cuối năm.

Ông nhấn mạnh: “Ngoài yếu tố Fed, mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ lãi suất chính sách càng khiến vàng hấp dẫn hơn”.

Trước đó, ông Trump đã công khai kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell nhanh chóng cắt giảm lãi suất chuẩn để hỗ trợ nền kinh tế. Cùng với làn sóng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF, UBS dự báo giá vàng có thể đạt 3.900 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Dữ liệu kinh tế Mỹ đang củng cố quan điểm này. Giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng 0,4%, mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Gần như toàn bộ 107 nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đều cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9.

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng vốn là tài sản không sinh lời, thường tỏa sáng hơn. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 39%, nhờ đồng USD suy yếu, chính sách tiền tệ nới lỏng, lực mua ròng từ các ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị toàn cầu.

Không chỉ tại Mỹ, động thái từ Trung Quốc cũng tác động tới thị trường vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết đang lấy ý kiến công chúng về đề xuất đơn giản hóa quy trình nhập khẩu, xuất khẩu vàng và các sản phẩm từ vàng thông qua việc nới lỏng thủ tục cấp phép. Đây được coi là tín hiệu hỗ trợ giao thương vàng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/9.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 12/9.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.651 USD/ounce, tăng 15,80 USD so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.535 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết, giá vàng thế giới được hỗ trợ nhờ sự gia tăng mạnh của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, lên mức cao nhất trong ba năm là 263.000, trong khi chỉ số CPI lõi vẫn cao ở mức 0,3% theo tháng.

Ông cũng cho rằng mặc dù diễn biến giá gần đây cho thấy dấu hiệu mệt mỏi từ bên mua nhưng triển vọng vàng trong vài tháng tới vẫn tích cực, hạn chế nguy cơ vàng bị điều chỉnh sâu.

Giới đầu tư vẫn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, phần lớn những người được khảo sát cho rằng khả năng FED sẽ giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tới, thậm chí có khả năng nhỏ xảy ra mức giảm 0,5%. Trước khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, giá vàng từng giảm tới 0,6%.

Trong trung và dài hạn, triển vọng cho giá vàng vẫn khá tích cực. Vàng vẫn được coi là một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát và rủi ro kinh tế toàn cầu. Việc FED và các ngân hàng trung ương khác có thể chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng.

Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa kim loại & khai khoáng tại Morgan Stanley (một tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư toàn cầu có trụ sở chính tại New York - Mỹ) cho rằng, vàng không chỉ đơn thuần là tài sản trú ẩn an toàn. Diễn biến giá vàng đang cho nhà đầu tư thấy nhiều điều về tình trạng kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.

Với mức tăng hơn 38% từ đầu năm đến nay và bạc tăng hơn 42%, rõ ràng có những biến động lớn đang xảy ra. Gower liệt kê một số yếu tố chính đang thúc đẩy đà tăng này.