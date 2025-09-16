Giá vàng hôm nay 16/9: Tăng mạnh, lấy lại ngưỡng cao kỷ lục

(VTC News) -

Giá vàng tăng cao và lấy lại đỉnh lịch sử nhờ được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này - sự kiện có thể định hướng cho thời gian còn lại của năm.

Chỉ số USD (DXY) giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ.

Thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư - lần đầu tiên kể từ tháng 12 - mặc dù theo công cụ FedWatch của CME, một số nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào một đợt giảm mạnh hơn, tới 50 điểm cơ bản.

Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals nhận định, dự báo về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hầu như đã được phản ánh vào giá lúc này, ông cũng cho rằng có thể sẽ có thêm một hoặc hai lần giảm lãi suất nữa trước cuối năm. Mức 3.700 USD dường như là mục tiêu tăng tiếp theo, với các mốc quan trọng khác ở mức 3.730 và 3.743 USD trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới lấy lại ngưỡng cao kỷ lục. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc cũng phát đi tín hiệu kém tích cực. Sản lượng công nghiệp tháng 8 chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng và là mức yếu nhất trong một năm. Doanh số bán lẻ cũng gây thất vọng, chỉ tăng 3,4% so với dự báo 3,8%, phản ánh đà hồi phục thiếu bền vững.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.676 USD/ounce, tăng 37 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.677 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nếu kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới thành sự thật, vàng chắc chắn sẽ hưởng lợi. Giá cao hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bất ngờ giữ nguyên lãi suất, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo do chốt lời.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, khẳng định chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt tăng giá đã kết thúc. Việc giá vàng duy trì sức mạnh bất chấp lạm phát dai dẳng là tín hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào khả năng Fed sẽ sớm chuyển hướng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn, với triển vọng giữ vững vùng giá cao trong ngắn hạn.

Cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News về xu hướng tuần tới tiếp tục ghi nhận nhiều ý kiến lạc quan.

Cụ thể, khảo sát Wall Street thu hút 15 nhà phân tích tham gia thì có đến 12 người, chiếm 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 2 người, tương ứng 13% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm và duy nhất 1 người cho rằng kim loại quý đi ngang.

Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 268 nhà đầu tư cá nhân thì có 174 người, chiếm 65% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó 46 người, tương ứng 17% nhận định vàng đi xuống và 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng bối cảnh toàn cầu hiện tại không có nhiều thay đổi và sự bất ổn chính sách tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. “Giá vàng sẽ tăng”, ông nhấn mạnh.