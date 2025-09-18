Đóng

Fed giảm lãi suất: Tại sao giá vàng đột ngột đi xuống?

(VTC News) -

Sau khi Fed công bố giảm lãi suất 0.25%, thị trường vàng biến động kịch tính, giá vàng thế giới ban đầu tăng lên sát mức $3,700/ounce nhưng lập tức đi xuống.

Hồng Thắm
