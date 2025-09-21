Giá vàng hôm nay 21/9: Trong nước và thế giới đều tăng

(VTC News) -

Giá vàng tăng trong bối cảnh sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đóng cửa tăng 0,7% lên mức 3.705,80 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất chính 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, đồng thời cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về tốc độ nới lỏng hơn nữa. Sau động thái này, giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 3.707,40 USD/ounce trước khi giảm trở lại.

Một số nhà phân tích cho rằng việc Fed phải đối mặt với áp lực chính trị để cắt giảm lãi suất có thể làm suy yếu sự độc lập của thể chế này. Nếu điều đó xảy ra, đồng USD có thể bị tổn hại và rủi ro lạm phát sẽ tăng cao, tạo ra một kịch bản rất tích cực cho giá vàng trong dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tiếp tục leo đỉnh. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 21/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 131 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 - 1,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức.684 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.685 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News, với triển vọng cân bằng hơn trên Phố Wall sau quyết định lãi suất của Fed.

6 chuyên gia, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 chuyên gia khác, tương đương 20%, dự đoán giá sẽ giảm. 6 nhà phân tích còn lại, chiếm 40% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 285 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco.

Cụ thể, 166 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 69 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 50 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định, các nhà giao dịch vàng, khi chứng kiến mức tăng từ đầu năm và cho rằng lộ trình chính sách tiền tệ của Fed rõ ràng hơn, đã coi đây là cơ hội để chốt lời. Điều này chắc chắn đã kích hoạt một đợt bán tháo đối với giá kim loại.

Theo ông Aslam, vàng sẽ đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu lạm phát của tuần tới. Nếu lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, hoặc nếu các tin tức chính trị mới gây ra biến động, vàng có thể nhanh chóng tăng tốc hướng tới mức 3.750-3.800 USD.