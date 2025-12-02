Giá vàng hôm nay 2/12: Tiếp tục tăng, cảnh báo không nên mua đuổi

Giá vàng thế giới tăng nhẹ và đứng vững trên ngưỡng cao nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Tín hiệu chính trị từ Washington cũng góp phần hút dòng tiền vào kim loại quý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chọn được người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell và ứng viên này có quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất. Kỳ vọng lãi suất giảm tiếp tục là yếu tố lớn hỗ trợ giá vàng, vốn phù hợp với môi trường lợi suất thấp.

Giới giao dịch đang đặt cược mạnh vào khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 12, với xác suất thị trường định giá lên tới 87%.

Tuần này, thị trường chờ đợi loạt thông tin quan trọng gồm báo cáo việc làm ADP tháng 11 vào thứ 4 và chỉ số PCE tháng 9 dự kiến công bố vào thứ 6. Bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell cũng thu hút nhiều chú ý, được kỳ vọng mang đến gợi mở về định hướng chính sách sắp tới. Ngoài ra, khả năng nước Mỹ có một Chủ tịch FED mới với quan điểm mềm mỏng hơn càng củng cố kỳ vọng giá vàng duy trì chiều hướng tăng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 2/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 153,2 - 155,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.230 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát hơn 900 khách hàng tổ chức trên nền tảng Marquee của Goldman Sachs cho thấy, 36% người tham gia dự báo vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm tới. Thêm 33% kỳ vọng vàng dao động trong vùng 4.500 - 5.000 USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá.

Trong khi đó, khảo sát tuần của Kitco News ghi nhận mức độ lạc quan mạnh mẽ từ giới phân tích Phố Wall về xu hướng giá vàng. Trong 14 chuyên gia tham gia, 11 người (79%) dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần này. Chỉ 1 người đưa ra dự báo giảm giá, còn lại dự báo đi ngang.

Trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, 260 nhà đầu tư cá nhân đưa ra dự báo. Có 183 lượt bình chọn, chiếm 70%, tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Tỷ lệ dự báo giảm ở mức 11% và trung lập chiếm 19%.

Chiến lược gia James Stanley của Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “mua đuổi”, vì giá vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và một bộ phận nhà đầu tư dài hạn có thể chốt lời trước khi kết thúc năm tài chính.