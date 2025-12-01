Giá vàng hôm nay 1/12: Trụ vững trên mốc 4.200 USD/ounce 

Giá vàng thế giới đứng vững trên ngưỡng cao chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất sau khi nhiều dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát Mỹ tiếp tục giảm, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, khiến dòng tiền đổ vào vàng nhiều hơn. Các ngân hàng trung ương thời gian gần đây cũng gia tăng mua vàng để củng cố dự trữ ngoại hối, góp phần tạo thêm lực cầu bền vững cho thị trường.

Ngoài ra, việc giá vàng vượt các ngưỡng kỹ thuật quan trọng đã kích hoạt các lệnh mua tự động và thu hút dòng tiền đầu cơ, từ đó khiến giá tăng nhanh và mạnh hơn trong phiên.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 30/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức mua vào 152,9 triệu đồng/lượng, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,1 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.218 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát hơn 900 khách hàng tổ chức trên nền tảng Marquee của Goldman Sachs cho thấy, 36% người tham gia dự báo vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm tới. Thêm 33% kỳ vọng vàng dao động trong vùng 4.500 - 5.000 USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng giá.

Tính từ đầu năm, vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD vào ngày 8/10. Goldman Sachs cho biết hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500 - 4.000 USD.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management nhận định: “Tôi lạc quan về vàng trong tuần này. Vàng đã tăng trong thời gian gần đây khi kỳ vọng cuộc họp Fed tới chuyển hướng về khả năng cắt giảm lãi suất để kết thúc năm”. Ông Cieszynski cảnh báo rằng tuần này sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, có thể tạo ra biến động cho giá vàng.

Một số nhà phân tích cho rằng, từ nay cho đến khi Fed công bố quyết định lãi suất tháng 12, giá vàng có thể tiếp tục nhích lên nhưng khó bứt phá mạnh. Thị trường đã sớm phản ánh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, nên rủi ro hiện tại nằm ở khả năng Fed không cắt giảm. Dù vậy, đáy hình thành sau mức đỉnh của tháng 10 nhiều khả năng đã được thiết lập và giá vàng có thể dao động tích lũy trước khi bước vào một nhịp tăng mới.