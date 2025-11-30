Giá vàng hôm nay 30/11: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng tăng mạnh chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất sau khi nhiều dữ liệu kinh tế cho thấy lạm phát Mỹ tiếp tục giảm, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó hỗ trợ mạnh cho giá vàng.

Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị và lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, khiến dòng tiền đổ vào vàng nhiều hơn. Các ngân hàng trung ương thời gian gần đây cũng gia tăng mua vàng để củng cố dự trữ ngoại hối, góp phần tạo thêm lực cầu bền vững cho thị trường.

Ngoài ra, việc giá vàng vượt các ngưỡng kỹ thuật quan trọng đã kích hoạt các lệnh mua tự động và thu hút dòng tiền đầu cơ, từ đó khiến giá tăng nhanh và mạnh hơn trong phiên.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh.

Lúc 6h ngày 30/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức mua vào 152,9 triệu đồng/lượng, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 151,1 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng lượng ở chiều mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Sáng 30/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.218 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các tổ chức tài chính hàng đầu hiện đều đưa ra dự báo khá lạc quan về giá vàng trong giai đoạn tới, dựa trên bối cảnh nhu cầu trú ẩn tăng cao, áp lực lạm phát và xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng.

Deutsche Bank dự báo giá vàng năm 2026 có thể đạt mức trung bình khoảng 4.450 USD/ounce và dao động trong vùng 3.950 - 4.950 USD/ounce, đồng thời thừa nhận vàng có thể tiến sát mức 5.000 USD/ounce nếu nhu cầu từ ngân hàng trung ương vẫn duy trì mạnh mẽ.

Một số chuyên gia cũng cho rằng vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026 nhờ sự suy yếu của đồng USD và xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh đó, HSBC ghi nhận nhu cầu vàng tiếp tục giữ ở mức kỷ lục do bất ổn kinh tế - địa chính trị, cho thấy triển vọng giá vàng vẫn duy trì sức mạnh đáng kể trong thời gian tới.

Nói chúng, các định chế tài chính quốc tế lớn đều nhận định vàng xoay quanh vùng 4.400 –5.000 USD/ounce cho năm 2026, phản ánh niềm tin mạnh mẽ rằng vàng sẽ duy trì xu hướng tăng trong trung hạn nhờ nền tảng cung - cầu và bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục ủng hộ.