Giá vàng đảo chiều tăng sốc, người dân 'đội rét' đi mua từ 6h sáng

(VTC News)

Thị trường vàng sáng 24/10 bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư và người dân Hà Nội đổ xô đi mua vàng với kỳ vọng “bắt đáy”, đón nhịp tăng mới.

Vân Khánh
