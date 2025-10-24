+
++
Giá vàng đảo chiều tăng sốc, người dân 'đội rét' đi mua từ 6h sáng
(VTC News) -
Thị trường vàng sáng 24/10 bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư và người dân Hà Nội đổ xô đi mua vàng với kỳ vọng “bắt đáy”, đón nhịp tăng mới.
Vân Khánh
Tin mới
XSMN 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/10/2025
14:10 24/10/2025
Xổ số miền Nam
Brain Cheese mang công nghệ AI giám sát thông minh đến Việt Nam
14:00 24/10/2025
Sản phẩm
‘Choáng’ với kỹ thuật xử lý nền móng tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ
14:00 24/10/2025
Bất động sản
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ mùa Thu 2025
13:49 24/10/2025
Thị trường
Bia hơi có phải là bia tươi?
13:30 24/10/2025
Chuyện bốn phương
Hội chợ mùa Thu 2025 - cơ hội xuất khẩu hàng Việt trực tuyến qua Amazon
13:00 24/10/2025
Thị trường
Nhận 220 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông nhờ công an tìm người chuyển nhầm
12:46 24/10/2025
Sống đẹp
Cứu người bị tai nạn giao thông được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng
12:41 24/10/2025
Tin nóng
Vì sao Tổng thống Trump hủy hẹn với ông Putin, thêm lệnh trừng phạt Nga?
12:35 24/10/2025
Thế giới
VOV trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh phim tài liệu 'Con đường phát triển'
12:32 24/10/2025
Tin nóng
Nữ giám đốc bệnh viện ở Thanh Hóa cứu người bị tai nạn giữa đường
12:31 24/10/2025
Sống đẹp
Kẻ môi giới giúp vợ chồng Ngân 98 'chạy án' từng bỏ trốn
12:27 24/10/2025
Bản tin 113
Google đầu tư xây nhà máy điện ‘xanh’ thu giữ CO₂
12:14 24/10/2025
Chuyển đổi xanh
LĐBĐ Indonesia từ chối mời HLV Shin Tae-yong trở lại
12:14 24/10/2025
Bóng đá Việt Nam
5 giá trị cốt lõi trong Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng
11:43 24/10/2025
Chuyển đổi số
Không để người dân phải 'chen chúc, chạy vạy' mới được mua nhà ở xã hội
11:41 24/10/2025
Bất động sản
BYD Seal 5 ra mắt tại Hà Nội - khai trương BYD HTA Hoàn Kiếm
11:37 24/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bước đi chiến lược của AEON Việt Nam năm 2025: Tăng tốc mở rộng mạng lưới bán lẻ
11:34 24/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
3 nhân vật bí ẩn trong đường dây buôn lậu nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam
11:32 24/10/2025
Bản tin 113
Bổ sung thêm 4 vị trí việc làm, nâng tổng số vị trí cấp xã lên 43
11:30 24/10/2025
Tin nóng
Nhà đắt không tưởng, tôi mua ô tô, ở thuê mà sướng còn hơn gánh nợ cả đời
11:29 24/10/2025
Ý kiến
Giá vàng phục hồi sau cú sốc giảm sâu: Thị trường khó lường cho nhà đầu tư
11:28 24/10/2025
VTC NEWS TV
Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang
11:27 24/10/2025
VTC NEWS TV
Israel xóa sổ nhà máy sản xuất vũ khí của Hezbollah
11:24 24/10/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trump tuyên bố cắt đứt đàm phán thương mại với Canada
11:23 24/10/2025
Thời sự quốc tế
Litva cáo buộc Nga vi phạm không phận NATO
11:20 24/10/2025
Thời sự quốc tế
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ
11:06 24/10/2025
Gia đình
Sức khoẻ của điều dưỡng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đâm hiện ra sao?
11:06 24/10/2025
Tin tức
Miền Bắc khi nào đón đợt rét đậm đầu tiên?
11:05 24/10/2025
Thời tiết
Chủ tịch Tập đoàn BRG: Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng 2025
11:03 24/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân