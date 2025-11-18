Giá USD 'chợ đen' áp sát 28.000 đồng/USD

(VTC News) -

Ngày 18/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 25.132 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), giá bán USD niêm yết ở mức 26.388 đồng/USD, giá mua USD chuyển khoản ở mức 26.168 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng lên mức 26.170 - 26.388 đồng/USD (mua - bán).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD đang tiến dần đến mức 28.000 đồng/USD. Cập nhật lúc 11h, giá USD "chợ đen" tăng khoảng 100 đồng/USD so với đầu giờ sáng qua, phổ biến ở mức 27.620 đồng - 27.720 đồng/USD (mua - bán).

Lúc đầu giờ sáng nay, giá USD tự do có lúc đã tăng lên mức 27.741 - 27.891 đồng/USD, cao hơn 1.503 đồng mỗi USD so với giá niêm yết của các ngân hàng.

Theo Chứng khoán MBS, tính từ đầu năm, tỷ giá USD trên thị trường tự do đã tăng mạnh lên khoảng hơn 8%. Mức tăng này được cho là do chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng làm tăng nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường phi chính thức.

Trên thế giới, chỉ số USD-Index đạt 99,54 điểm. Đồng bạc xanh hồi phục lúc thị trường đang chờ đợi dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong tuần này có thể cung cấp manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong khi đó, các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng FED khó có khả năng nới lỏng chính sách trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán MBS, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong tháng 9, tháng 10 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 để nâng tổng mức giảm năm nay lên 75 điểm cơ bản, sẽ là yếu tố giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá USD/VND đến cuối năm. Đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho NHNN duy trì chính sách nới lỏng và giữ môi trường lãi suất thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy trong tháng 10, giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Cụ thể trong nước, chỉ số giá USD giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,62% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng đầu năm, chỉ số giá USD tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.