Giá iPad và MacBook biến động mạnh, mẫu rẻ nhất tăng 3 triệu đồng

(VTC News) -

Apple ngày 26/6 thông báo tăng giá nhiều dòng iPad, MacBook và Mac Studio, cho biết hãng không còn đủ khả năng bù đắp chi phí chip nhớ và chip lưu trữ đang tăng mạnh do nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu AI.

Động thái này khiến giá khởi điểm của mẫu laptop giá rẻ nhất Neo tăng từ 599 USD lên 699 USD chỉ vài tháng sau khi ra mắt.

Tại Việt Nam, mức giá của mẫu máy này thay đổi từ 16,49 lên 19,5 triệu đồng.

Mẫu MacBook Neo có giá tăng 3 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo biểu giá mới, MacBook Air bản 512 GB tăng thêm 200 USD, trong khi MacBook Pro bản 1 TB tăng 300 USD. Apple cũng đồng loạt nâng giá hai phiên bản loa thông minh HomePod và thiết bị giải trí Apple TV. Sau thông báo, cổ phiếu Apple giảm gần 5%, còn Dell mất hơn 8%.

Website của Apple Store Việt Nam cũng hiển thị mức giá mới của các mẫu Mac và iPad cùng mức tăng khoảng 20%. Trên trang web các đại lý ủy quyền của Apple, mức giá cũng tăng tương tự.

Theo The Guardian, việc Apple phải tăng giá cho thấy ngay cả hãng điện tử tiêu dùng giá trị nhất thế giới, với chuỗi cung ứng được đánh giá thuộc hàng tốt nhất ngành, cũng không tránh khỏi làn sóng tăng giá chip nhớ đang gây áp lực lên thị trường smartphone và máy tính cá nhân.

Các mẫu máy Mac và iPad có mức tăng khoảng 20%. (Ảnh: Apple)

Apple cho biết các nhà sản xuất chip nhớ như Micron đã ưu tiên nguồn cung cho các hãng phát triển chip AI như Nvidia trong những tháng gần đây. Điều này giúp các nhà sản xuất chip đạt lợi nhuận kỷ lục nhưng lại khiến nguồn cung dành cho các hãng điện tử tiêu dùng bị thu hẹp, buộc họ phải tăng giá sản phẩm.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến giá một linh kiện tăng mạnh và nhanh đến như vậy. Apple đã cố gắng hấp thụ các khoản tăng này trong thời gian qua, nhưng hiện đã đến lúc phải điều chỉnh giá đối với một số sản phẩm, bao gồm iPad và Mac", hãng nhận định.

Dù vậy, các nhà phân tích nhận định Apple vẫn chịu tác động nhẹ hơn nhiều đối thủ nhờ mối quan hệ lâu năm với các nhà cung ứng. Một số hãng khác đã phải tăng giá mạnh hơn.

Tuy nhiên, giới phân tích dự báo iPhone cũng khó tránh khỏi đợt điều chỉnh giá sắp tới.

"Nếu nhìn dài hạn, iPhone cũng sẽ tăng giá. Apple công bố điều chỉnh giá trước thời điểm ra mắt iPhone mới là một bước đi rất chiến lược, nhằm để tâm điểm của sự kiện không bị xoay quanh câu chuyện tăng giá mà tập trung vào những giá trị của sản phẩm mới", bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, cho biết.

Theo hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, giá chip nhớ DRAM - thành phần có mặt trong hầu hết thiết bị công nghệ hiện đại - đã tăng tới 98% trong quý I/2026 và dự kiến tiếp tục tăng thêm 58-63% trong quý hiện tại.

Cơn sốt AI tác động tới nguồn cung chip. (Ảnh: Apple)

Làn sóng tăng giá này, được một số chuyên gia gọi là "Ram-ageddon", xuất phát từ sự bùng nổ xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Các công ty như Nvidia đã ký nhiều hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất chip nhớ để đảm bảo nguồn cung.

Micron cho biết đã ký các cam kết cung ứng dài hạn trị giá 22 tỷ USD với khách hàng muốn đảm bảo nguồn chip nhớ phục vụ AI.

Chi phí linh kiện leo thang được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh số thiết bị điện tử trong năm nay. IDC ước tính thị trường smartphone toàn cầu có thể ghi nhận mức giảm mạnh nhất lịch sử, gần 14%, trong khi thị trường PC dự kiến giảm 11,3%.