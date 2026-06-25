Hơn 200 doanh nghiệp quốc tế mang giải pháp sản xuất thông minh tới Việt Nam

(VTC News) -

Nhà máy thông minh đang được xem là một trong những động lực quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa sản xuất.

Xu hướng này được thể hiện rõ tại Khu Triển lãm Nhà máy Thông minh Quốc tế Việt Nam 2026 (VSE Pavilion 2026), diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Dụng cụ và Ngũ kim Việt Nam 2026 (VHF 2026) tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tìm kiếm các động lực tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Nhà máy thông minh không chỉ là một mô hình sản xuất hiện đại, mà đang trở thành nền tảng cốt lõi của năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số”, ông Hoài nhận định tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo trong phát triển nhà máy thông minh tại Việt Nam.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo đại diện NIC, quốc gia làm chủ được các công nghệ sản xuất thế hệ mới sẽ có nhiều cơ hội vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong khi doanh nghiệp chuyển đổi thành công sang mô hình sản xuất thông minh sẽ có khả năng nâng cao năng suất, giảm chi phí và thích ứng tốt hơn trước những biến động của thị trường.

Trong bối cảnh đó, VSE Pavilion 2026 được tổ chức như một không gian kết nối các giải pháp công nghệ phục vụ nâng cấp sản xuất. Khu triển lãm giới thiệu nhiều công nghệ mới như robot công nghiệp, hệ thống điều khiển, công nghệ cảm biến, logistics thông minh, năng lượng thông minh, giao diện người - máy (HMI), công nghệ in 3D và máy bay không người lái dân dụng.

Theo ban tổ chức, triển lãm tập trung vào hai nhu cầu lớn của thị trường hiện nay gồm tối ưu hóa nguồn cung thiết bị, công cụ công nghiệp thế hệ mới và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh thông qua tự động hóa, robot và các hệ thống sản xuất số.

Nhà máy thông minh đang trở thành xu hướng quan trọng trong quá trình hiện đại hóa sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên cạnh hoạt động triển lãm, nhiều diễn đàn chuyên đề cũng được tổ chức nhằm cập nhật xu hướng công nghệ và chính sách cho doanh nghiệp. Nổi bật là Diễn đàn Đổi mới và Phát triển Nhà máy Thông minh Việt Nam với các nội dung về Digital Twin (bản sao số), trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình đổi mới sáng tạo trong sản xuất.

Sự kiện cũng thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế như Dassault Systèmes, NVIDIA cùng các doanh nghiệp công nghiệp lớn như Bosch, Schneider và Intel, qua đó mở rộng cơ hội kết nối công nghệ và hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ban tổ chức, việc tích hợp giữa lĩnh vực ngũ kim, công nghiệp hỗ trợ và các giải pháp sản xuất thông minh trên cùng một nền tảng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác thương mại và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất Việt Nam.