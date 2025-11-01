Gần 2 giờ đồng hồ khiêng thai phụ chuyển dạ vượt đường sạt lở đi sinh

(VTC News) -

Theo đó, trưa 1/11, UBND xã Trà Giáp, TP Đà Nẵng nhận được tin báo từ Trạm Y tế xã về việc thai phụ Hồ Thị Hà My (SN 1995, trú thôn 1, xã Trà Giáp) có dấu hiệu chuyển dạ, cần được hỗ trợ khẩn cấp vì quãng đường từ Trà Giáp đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My hơn 40km xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xe cộ không thể lưu thông.

Thai phụ được khiêng bộ băng qua những điểm sạt lở.

Tiếp nhận thông tin, ông Phùng Văn Nam – Chủ tịch UBND xã – Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự xã - thống nhất phương án cử lực lượng Công an xã, Dân quân và y tế dùng cáng tạm để khiêng bộ thai phụ.

Sau gần hai giờ đồng hồ, thai phụ được đưa đến khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2, sau đó bàn giao sang xe cứu thương để tiếp tục di chuyển đến Trung tâm y tế tuyến trên tiếp nhận. Hiện sức khoẻ của thai phụ đã ổn định.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, cũng tại Đà Nẵng, Công an xã Hà Nha huy động lực lượng, sử dụng cano vượt dòng nước lũ để đưa thai phụ đi sinh.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 27/10, Công an xã Hà Nha nhận được tin báo tại thôn Đông Lâm có một sản phụ chuyển dạ. Thời điểm này, thôn Đông Lâm nước lũ đang lên nhanh, đường giao thông bị chia cắt, xe cộ không thể di chuyển.

Ngay lập tức, Công an xã Hà Nha huy động lực lượng, phối hợp với người dân địa phương sử dụng phương tiện chuyên dụng và cano để tiếp cận nhà sản phụ.

Bất chấp mưa lớn, nước lũ đang dâng cao, lực lượng công an đã lái cano đưa sản phụ rời khỏi khu vực đang bị bủa vây bởi nước lũ, sau đó chuyển sang xe chuyên dụng để đưa đến bệnh viện an toàn.