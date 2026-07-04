Finy tiếp sức vốn đưa tiểu thương bứt phá doanh thu 2026

(VTC News) -

Bối cảnh năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn với các hộ kinh doanh tại Việt Nam khi Chính phủ điều chỉnh nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Các tiểu thương đang phải nỗ lực chuyển đổi số, áp dụng livestream bán hàng và đối mặt với sự phân loại thuế chặt chẽ hơn.

Cụ thể, bức tranh kinh doanh bao gồm các điểm nhấn trọng tâm sau:

Chính sách thuế mới: Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giúp giảm áp lực cho phần lớn các hộ siêu nhỏ, đồng thời phân chia rõ ràng các hộ kinh doanh thành 4 nhóm (dưới 1 tỷ, 1-3 tỷ, 3-50 tỷ và trên 50 tỷ đồng/năm) để áp dụng nghĩa vụ kê khai và thuế khoán phù hợp.

Chuyển đổi số toàn diện: Các khu vực đô thị lớn như Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh phong trào "Tiểu thương chuyển đổi số" cho các chợ truyền thống. Việc sử dụng ví điện tử, phần mềm quản lý kho bãi và bán hàng qua livestream dần trở thành yêu cầu bắt buộc để cạnh tranh với thương mại điện tử.

Thách thức chuyển đổi: Nhiều hộ kinh doanh đang đứng trước áp lực chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp để mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín trên thị trường.

Các hội thảo hỗ trợ pháp lý và tài chính liên tục được tổ chức để giúp bà con tuân thủ đúng quy định và tối ưu hóa chi phí.

Xuất phát từ thực tế đó, trong tháng 5 và 6 vừa qua, Finy đã triển khai chuỗi hoạt động "Tiếp sức kinh doanh – Khơi thông dòng vốn", mang các giải pháp tài chính đến gần hơn với cộng đồng tiểu thương trên nhiều tỉnh, thành phố. Không đơn thuần là một chương trình giới thiệu dịch vụ, đây còn là hành trình gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn mà người kinh doanh đang đối mặt mỗi ngày.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổng giám đốc Công ty Finy.

Điểm đặc biệt của chiến dịch là sự đồng hành trực tiếp của ban lãnh đạo Finy. Thay vì chỉ theo dõi từ xa, ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân sự đã trực tiếp có mặt tại nhiều khu chợ lớn để gặp gỡ tiểu thương, lắng nghe nhu cầu thực tế và trao đổi về những giải pháp tài chính phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

Trong suốt hai tháng triển khai, đoàn công tác của Finy đã đến nhiều địa phương như Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội.

Tại mỗi điểm đến, từ chợ Uông Bí (Quảng Ninh), chợ Vĩnh Điện (Quảng Nam), chợ Hàng Rượu (Quảng Ngãi), chợ Lương Văn Can, chợ Thanh Bình (Hải Phòng), chợ Giầu, chợ Từ Sơn (Bắc Ninh) đến chợ Tư Đình và các chợ đầu mối tại Hà Nội, đội ngũ Finy đều dành thời gian tiếp xúc trực tiếp với các tiểu thương, hộ kinh doanh cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ để lắng nghe những câu chuyện rất đời thường về việc xoay vòng vốn, nhập hàng, mở rộng quy mô hay duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Đội ngũ Finy cùng bà con tiểu thương tại các điểm chợ miền Bắc.

Thông qua những cuộc gặp gỡ này, Finy nhận thấy mỗi hộ kinh doanh có một nhu cầu khác nhau, nhưng đều có chung mong muốn được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện và phù hợp với khả năng tài chính.

Chính những chia sẻ từ thực tế đã giúp đội ngũ Finy hiểu rõ hơn những khó khăn mà tiểu thương đang gặp phải, từ đó không ngừng hoàn thiện sản phẩm, quy trình tư vấn và chất lượng dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối với Finy, giá trị của chiến dịch không chỉ được đo bằng số lượng điểm đến hay các hoạt động được triển khai, mà còn nằm ở sự kết nối với cộng đồng kinh doanh địa phương. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi ý kiến đóng góp của khách hàng đều là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến, hướng tới mục tiêu mang đến những giải pháp tài chính thiết thực và bền vững hơn.

Đại diện Finy cho biết, việc ban lãnh đạo trực tiếp tham gia các hoạt động thực địa cũng thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc lấy khách hàng làm trung tâm. Chỉ khi trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe, doanh nghiệp mới có thể thấu hiểu đầy đủ những nhu cầu thực tế, từ đó xây dựng các gói sản phẩm giải pháp phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Khép lại giai đoạn một của chiến dịch trong tháng 5 và 6, Finy tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình phát triển.

Với mục tiêu trở thành đơn vị tài chính số hàng đầu, cung cấp các giải pháp tài chính minh bạch, thuận tiện và lấy khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh và SME làm trung tâm, Finy không ngừng đầu tư vào sản phẩm, cải tiến dịch vụ và các hoạt động kết nối thực tế để thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng kinh doanh.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình tiếp cận tại nhiều địa phương, từng bước đưa những giải pháp tài chính phù hợp đến gần hơn với tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước.

Finy họp tổng kết chiến dịch và ra mắt “gói sản phẩm riêng biệt” cho tiểu thương.

Với Finy, mỗi chuyến đi không chỉ là một hoạt động của doanh nghiệp, mà còn là lời khẳng định cho cam kết lâu dài: luôn hướng đến việc mang lại những giá trị thiết thực nhất cho tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, những chương trình kết nối thực tế như "Tiếp sức kinh doanh – Khơi thông dòng vốn" không chỉ giúp người kinh doanh tiếp cận nguồn lực tài chính phù hợp mà còn góp phần tạo nền tảng để các hộ kinh doanh từng bước nâng cao năng lực quản trị, thích ứng với xu hướng số hóa và phát triển bền vững.

Với Finy, đây không chỉ là trách nhiệm của một doanh nghiệp công nghệ tài chính, mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng tiểu thương, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình.