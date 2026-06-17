Khơi thông dòng vốn: Finy đồng hành cùng tiểu thương miền Trung bứt phá

(VTC News) -

Miền Trung trước bài toán khơi thông nguồn lực cho kinh tế hộ kinh doanh

Từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, khu vực kinh tế hộ gia đình và tiểu thương từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức sống của thương mại địa phương. Các chợ truyền thống, chợ đầu mối và hệ thống cửa hàng nhỏ lẻ không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa tại khu vực miền Trung.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí kinh doanh gia tăng, sức mua có nhiều biến động và yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao, không ít hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các chuyên gia nhận định, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là hộ kinh doanh cá thể, đang được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc nâng cao khả năng tiếp cận vốn, kiến thức quản trị và các nguồn lực hỗ trợ phát triển đang trở thành nhu cầu cấp thiết tại nhiều địa phương.

Finy xuống chợ mang lời giải cho bài toán “thiếu vốn” cho tiểu thương.

Nhu cầu tiếp cận nguồn lực vẫn hiện hữu tại nhiều địa phương

Thời gian gần đây, nhiều chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh đã được triển khai tại khu vực miền Trung nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin, giải pháp tài chính và tư vấn kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức kinh doanh – Khơi thông dòng vốn", Finy đã tổ chức các hoạt động tư vấn trực tiếp tại nhiều địa phương, với lãi suất hỗ trợ từ 1.1%/tháng ghi nhận sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng tiểu thương và hộ kinh doanh.

Tại Quảng Ngãi, nhiều tiểu thương đã chủ động tìm hiểu về các giải pháp hỗ trợ vốn phục vụ nhập hàng, mở rộng quy mô kinh doanh và chuẩn bị nguồn lực cho các giai đoạn cao điểm.

Sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng tiểu thương cho thấy nhu cầu tiếp cận nguồn lực phát triển vẫn đang rất lớn, đặc biệt đối với các hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ – nhóm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương nhưng thường gặp nhiều rào cản khi tìm kiếm nguồn hỗ trợ phù hợp.

Chương trình hỗ trợ vốn của Finy nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tiểu thương.

Đồng hành bằng giải pháp tài chính và tri thức kinh doanh

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của các chuyên gia tài chính và kinh doanh trong các hoạt động tư vấn cộng đồng.

Trong quá trình triển khai chương trình, nhiều câu chuyện kinh doanh đầy nghị lực đã được ghi nhận.

"Trước đây tôi chỉ dám nhập hàng vừa đủ bán vì lúc nào cũng phải tính chuyện xoay đủ tiền nhập hàng mỗi tháng. Bây giờ có chương trình hỗ trợ vốn bên Finy, tôi có thể mạnh dạn mở rộng thêm mặt hàng và chuẩn bị nguồn hàng cho những mùa cao điểm. Điều quan trọng nhất là mình có thêm sự tự tin để tính chuyện làm ăn lâu dài", chị Hương, một tiểu thương tại chợ hàng Rượu, Quảng Ngãi, chia sẻ.

Đội ngũ Finy hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho bà con tiểu thương tại chợ hàng Rượu, Quảng Ngãi ngày 17/6.

Góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho tiểu thương và hộ kinh doanh địa phương

Với cách tiếp cận gần gũi, trực tiếp và bám sát nhu cầu thực tế của người dân, chương trình của Finy hướng tới việc góp phần nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực cho các hộ kinh doanh, từ đó thúc đẩy sức sống của kinh tế địa phương.

Đại diện Finy cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của cộng đồng kinh doanh địa phương không chỉ đến từ nguồn lực tài chính mà còn từ sự đồng hành lâu dài, những kiến thức thực tiễn và mạng lưới kết nối phù hợp. Finy mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình phát triển của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ".

Không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, chương trình còn hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đồng hành cùng hộ kinh doanh địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho kinh tế miền Trung trong giai đoạn mới.