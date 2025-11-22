Được ví như 'Tiểu Long Nữ hiện đại', võ sư Trung Quốc bị chỉ trích vì gợi cảm

(VTC News) -

Diệp Vịnh Tương (sinh năm 1986) là truyền nhân đời thứ sáu của Thái Cực Dương phái, đồng thời là huấn luyện viên cá nhân chuyên nghiệp và giảng viên Thái Cực Quyền tại Đại học Phúc Đán.

Cô từng ba lần giành huy chương vàng quốc tế ở các nội dung Thái Cực quyền, kiếm và đao. Xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật, bà ngoại và mẹ của Diệp Vịnh Tương đều là học trò của đại sư Phủ Chung Văn, tông sư Thái Cực Dương phái. Trong đó mẹ cô là đệ tử xuất sắc đời thứ năm.

Diệp Vịnh Tương là truyền nhân Thái Cực quyền

Bắt đầu học Thái Cực từ 3 tuổi, 6 tuổi biểu diễn và từng luyện Thiếu Lâm từ 8 đến 12 tuổi, Diệp Vịnh Tương dung hòa được cả nội gia lẫn ngoại gia, hình thành phong thái riêng: nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, trẻ trung mà vẫn giữ nội hàm truyền thống.

Nhờ sức lan tỏa của tnternet, Diệp Vịnh Tương được gọi bằng những danh xưng như “Tiểu Long Nữ thời hiện đại”, “Nhiếp Ẩn Nương đương đại”, “phiên bản thực tế của Cung Nhị”, “đệ nhất mỹ nữ Thái Cực”… nhưng bản thân cô không để tâm, chỉ một lòng muốn Thái Cực được truyền bá tốt hơn ở thời đại mới.

Từ năm 2008, Diệp Vịnh Tương bắt đầu giảng dạy, có khả năng dạy song ngữ Trung – Anh và luôn truyền cảm hứng cho học viên bằng phương pháp tiếp cận linh hoạt “may đo theo từng người”. Cô luyện tập nghiêm khắc, đặt mục tiêu mở võ quán riêng và không ngừng tích lũy tri thức, từng du học London để mở rộng tầm nhìn nhằm đưa Thái Cực đến gần đời sống hiện đại.

Diệp Vịnh Tương đã lấy chồng vào năm 2018

Với quan niệm Thái Cực có thể trẻ trung, duyên dáng và thời thượng, Diệp Vịnh Tương tích cực truyền bá bộ môn qua hình ảnh và video ngắn, giúp nhiều người trẻ tiếp cận Thái Cực theo góc nhìn mới.

Trong thời gian ở London, Diệp Vịnh Tương có quen biết và yêu một chàng trai người Anh. Năm 2018, Diệp Vịnh Tương kết hôn với người đàn ông này. Thông tin Diệp Vịnh Tương kết hôn nhanh chóng gây sốt ở thời điểm đó. Khi cộng đồng mạng biết tin Diệp Vịnh Tương kết hôn, ngoài những lời chúc phúc chân thành “nhất định phải hạnh phúc”, cũng có rất nhiều người đùa mà rằng: “Hủy theo dõi đây!”.

Theo tờ 163, một số người còn đặt câu hỏi và tranh cãi về cuộc hôn nhân này của Diệp Vịnh Tương rằng tại sao cô không lấy chồng trong nước. Tuy nhiên, Diệp Vịnh Tương chưa từng đáp lại những bình luận đó.

Dù đã kết hôn, Diệp Vịnh Tương vẫn tiếp tục đam mê với võ thuật và dạy Thái Cực quyền. Tờ 163 cho biết: “Chính tại Anh, Diệp Vịnh Tương quen biết Gavin, chàng trai người người Anh, và trong quá trình tiếp xúc, hai người nảy sinh tình cảm rồi quyết định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Trước khi kết hôn, cô từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng tương lai sẽ “định cư ở London”. Nhưng nhìn vào các bài đăng sau khi cưới, có thể thấy cô không hoàn toàn sống ở London; chí ít các lớp hướng dẫn mà cô mở đều ở Trung Quốc và cần được vận hành tại Trung Quốc. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Thái cực quyền là một lĩnh vực khá nhỏ, thị trường chủ yếu vẫn là Trung Quốc”.

Những bức ảnh gợi cảm của Diệp Vịnh Tương gây chú ý

Trong quá trình truyền bá Thái Cực quyền, Diệp Vịnh Tương từng đối mặt với những tranh cãi. Chẳng hạn việc cô đi giày cao gót đã bị một tài khoản mỉa mai trên mạng xã hội. Ngoài ra, việc Diệp Vịnh Tương đăng ảnh đi chơi mặc váy siêu ngắn, khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao và có những bình luận trái chiều.

Tờ Sohu viết: "Tận dụng ưu thế của Internet, Diệp Vịnh Tương làm cho “nghề Thái cực” phát triển mạnh mẽ: quay video Thái cực, mở lớp dạy trực tuyến, tạo bộ sticker Thái cực trên WeChat… Mỗi ngày cô đều bận rộn trên nhiều nền tảng truyền thông. Thậm chí cô còn chụp ảnh nghệ thuật gợi cảm, dựa vào nhan sắc nổi bật để thu hút sự chú ý. Việc này cũng khiến cô vấp phải không ít tranh cãi".

Nhiều người vẫn ủng hộ Diệp Vịnh Tương

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng trong thời hiện đại, với một nữ võ sư luyện Thái Cực, việc đánh quyền thật đẹp, thật mềm mại như yoga Ấn Độ cũng chẳng có gì sai trái. Ngoài ra, việc Diệp Vịnh Tương tận dụng sự xinh đẹp của mình để quảng bá võ thuật cũng được đồng tình.

“Thái Cực chuyển hướng sang cường thân kiện thể và tu thân dưỡng tính là xu thế tất yếu trong tương lai. Hơn nữa, mỹ nữ Thái Cực Diệp Vịnh Tương cũng không giống mấy vị “đại sư” Trần, Vương, Mã, Diêm gì đó, thổi phồng Thái Cực thành thần công, tự xưng “Thái Cực thực chiến đệ nhất nhân”. Vì vậy, để video thêm phần đẹp mắt, cô ấy mang giày cao gót khi quay cũng chẳng có gì đáng trách nhiều”, tờ Sport Ifeng viết.